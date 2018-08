Juncker: az EU támogatni fogja Spanyolországot a migrációs helyzet kezelésében

Támogatni fogja Spanyolországot az Európai Unió a megnövekedett migrációs nyomás megfelelő kezelésében - írta Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a Pedro Sánchez spanyol kormányfőnek küldött levelében, amelyet szerdán ismertetett a brüsszeli sajtó.



Madrid néhány napja kért segítséget az Európai Bizottságtól arra hivatkozva, hogy az Olaszországban tapasztalt visszaesés miatt júniusban már Spanyolország volt az illegálisan érkező bevándorlók legfőbb belépési pontja a kontinensre. A kormányfő arra is kitért, hogy a Marokkónak nyújtott segítséget is fokozni kellene.



Juncker kedden válaszolt a spanyol miniszterelnöknek. A kiszivárgott levél szerint arról biztosította Sánchezt, hogy az EU teljes körű támogatást fog nyújtani a "megfelelő és hatékony válaszintézkedések" foganatosításához a Földközi-tenger nyugati részén megnőtt migrációs nyomás kezelése végett.



Névtelenséget kérő uniós források szerint a bizottság a héten több tízmillió eurót fog elkülöníteni Spanyolország számára az úgynevezett Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból (AMIF).



A brüsszeli testület vezetője elismerte, hogy sürgős cselekvésre van szükség, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy meglehetősen "korlátozottak" az afrikai migrációs helyzet kezelését szolgáló uniós források. Hangsúlyozta, hogy Marokkónak valóban több segítséget kellene nyújtani, az EU afrikai pénzalapjába azonban még nem fizettek be elég pénzt a tagállamok. Sajtóhírek szerint a 2015-ben létrehozott alap számára eddig mindössze 439 millió eurót különítettek el az EU-tagok.



Az Európai Bizottság, illetve az EU soros elnöksége és az uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő július végén a tagállamok kormányainak levelet küldött, amelyben az afrikai pénzalap "feltöltését" sürgették.



Bennfentes források arról is beszámoltak, hogy Juncker szerda délelőtt telefonon beszélt Sánchezzel.



A bizottság szóvivője pedig bejelentette, hogy Dimitrisz Avramopulosz, a testület migrációs ügyekért felelős tagja a napokban Spanyolországba utazik, és áttekinti a helyi vezetéssel a menekülthelyzetet.



Az idei év első hét hónapjában mintegy 22 ezer illegális határátlépőt regisztráltak Spanyolországban, ez csaknem duplája a tavalyinak.