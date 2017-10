Juncker: az Egyesült Királyságnak ˝fizetnie kell˝

Az Egyesült Királyságnak vállalnia kell az Európai Unióval szemben fennmaradó pénzügyi kötelezettségei megfizetését ahhoz, hogy megkezdődhessenek a tárgyalások a jövőbeni kapcsolatokról, köztük a kereskedelmi viszonyról - hangsúlyozta Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke pénteken Luxembourgban.



"Olyan, mint ha egy bárban ülnétek és rendelnétek huszonnyolc sört, de aztán hirtelen néhány kollégátok távozna. Ez így nem működik, fizetniük kell" - mondta Juncker a Luxembourgi Egyetemen tartott beszédében.



Kiemelte: nem megtorlásról vagy a britek megbüntetéséről van szó, az európaiak sok minden miatt hálával tartoznak az Egyesült Királyságnak, "de most akkor is fizetniük kell".



"A britek naponta új és új problémákat fedeznek fel, ezért fog hosszabb ideig tartani a folyamat, mint eleinte gondoltuk" - tette hozzá.



Juncker emellett beszélt a katalán helyzetről is, és kijelentette, nem szeretné, ha a régió elszakadna Spanyolországtól, az ugyanis dominóhatást válthatna ki, valamint megnehezítené a kormányzást Európában.



"Ha hagyjuk elszakadni Katalóniát - és ez nem ránk tartozik -, akkor mások is követni fogják a példát. Ezt nem szeretném" - fogalmazott.



A brüsszeli testület vezetője "rendkívül aggasztónak" nevezte az európai "szeparatista tendenciákat", és elmondta, arra kérte Mariano Rajoy spanyol kormányfőt, hogy vonják ellenőrzés alá a helyzetet.



Hozzátette: az Európai Bizottság csak akkor vállalhat közvetítői szerepet a felek között, ha arra mindkét oldal felkéri, márpedig ez eddig nem történt meg.



Juncker végezetül az Európai Unió és Oroszország közötti viszony témájára is kitért, mondván, hogy - a meglévő konfliktusokat nem feledve - "meg kell újítani" a kapcsolatot a felek között.



Mint mondta, az EU területe 5,5 millió négyzetkilométer, míg Oroszországé 17,5 millió, ezért mindenképp "figyelni kell" Moszkvára.