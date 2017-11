Jóváhagyták a közös fegyverkezés tervét az EU tagállamai

Az együttműködésben részt vesz Magyarország is, ahogy a legtöbb EU-tagállam, amelyek miniszterei hétfőn hagyták jóvá a tervet.Csak Nagy-Britannia, Írország, Dánia, Málta és Portugália döntött úgy, hogy kimaradnának. Az érdemi munka majd jövő hónapban indul meg egy csúcstalálkozó során - számolt be a Politicora hivatkozva a 444.hu A fegyverkezési program elfogadásával az államok olyan vállalásokat is tettek, mint például azt, hogy reálértéken tartják a védelmi kiadásokat a jövőben, vagy hogy a védelmi kiadásokra szánt keret egy fix részét minden évben kutatásra és technológiai fejlesztésre szánják.Az anyagi forrást a védelmi kiadásokat finanszírozására pedig pedig az az 5,5 milliárd eurós alap biztosítja majd, amit az Európai Bizottság idén nyáron indított el.