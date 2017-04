Jól kitalált, célzott támadások történtek Egyiptomban

Déri Balázs az M1 aktuális csatornán hétfőn felidézte, az első robbantás a Nílus deltájában fekvő Tanta városában történt, ahol öt nagy kopt templom van, ezek közül a legnagyobb, körülbelül kétezer férőhelyesben történt a merénylet. Ez egy olyan vidék egyébként, ahol nincs jelentős kopt többség, de már régóta élnek ott keresztények - jegyezte meg a szakértő.



A másik helyszín az alexandriai Szent Márk-katedrális a kopt egyház legszentebb helye, a kopt pápa székhelye - tette hozzá.



Déri Balázs szólt arról is, hogy egyes becslések szerint Egyiptom lakosságának akár 20 százaléka is kopt keresztény lehet. Nem jelenthető ki azonban, hogy Egyiptom muszlim lakossága keresztényellenes lenne, a különböző vallásúak egymás mellett élnek, együtt dolgoznak - közölte a szakértő.



Egyiptomban virágvasárnap két keresztény templomnál követtek el merényletet, legalább 43 ember meghalt, és a sebesültek száma a százat is meghaladja. A támadások elkövetését az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára.