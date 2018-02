Jelentősen nőtt a határsértők száma tavaly Romániában, ahonnan több külföldi próbált illegálisan távozni, mint ahányan illegálisan léptek be az országba - derült ki a román határrendészet éves mérlegéből, amelyet csütörtökön tettek közzé.



A román határrendészet 5846 határsértőt tartóztatott fel 2017-ben az ország határain: közülük 2840-en illegálisan érkeztek Romániába, 3006-an pedig illegálisán próbálták elhagyni az országot.



A most közzétett adatokból megállapítható, hogy tavaly megháromszorozódott a migrációs nyomás a román határokon, ezen belül a - Romániából kiszökni próbálók által célba vett - magyar (schengeni) határon az előző évinél ötször több határsértőt állítottak meg.



A román határrendészet az MTI megkeresésére korábban azt közölte, hogy 2016-ban egész évben 1624 határsértőt tartóztattak fel a román hatóságok (1075 illegálisan belépőt, 549 távozni próbálót).



A mostani statisztikából kiderül, hogy a határsértőket 738 csoportba szervezve 239 embercsempész hozta Romániába vagy próbálta átszöktetni a határon.



A határsértők leggyakrabban (több mint 4700 esetben) a zöldhatáron vagy gépjárművekben elbújva (680 esetben) próbáltak átszökni, és voltak, akik hamis okmányokkal próbálkoztak. A legtöbb illegális bevándorló - több mint ezer - Szerbiából érkezett tavaly Romániába.



A határrendészet tavaly 1600 olyan határsértőt adott át a bevándorlási hivatalnak (IGI), akik menedéket kértek Romániától. A határsértők között a legtöbben Irakból, Szíriából, Pakisztánból, Iránból, Afganisztánból érkeztek az országba.



A közlemény szerint Románia továbbra is tranzitországnak számít a Nyugat-Európába tartó migrációs útvonalon, és nem szembesül olyan nagyságrendű migrációs nyomással, mint más uniós országok.



A román határrendészet mégis fokozott figyelmet szentel a jelenségnek, az illegális bevándorlás féken tartása érdekében a kockázatosabb határszakaszok védelmét megerősítették más térségekből átvezényelt határrendészekkel, éjjel-nappal hőérzékelő kamerákkal figyelik a határt, valamint csendőri és rendőri alakulatokat is bevontak a folyamatos járőrözésbe.