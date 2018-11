Játékbabának hitte a fuldokló kisfiút az új-zélandi halász, aki kimentette a tengerből

Gus Hutt és felesége Matata Beachen Fotó: Whakatane Beacon / Facebook

Még a mentés közben is játékbabának hitte a 18 hónapos kisfiút az új-zélandi halász, aki észrevetette a tengeren lebegő testet és kimentette.Az Északi sziget Bay of Plenty régiójának egyik tengerpartján Gus Hutt halászni indult október 26-án reggel 7.15 óra körül, amikor észrevette a víz színén a kisfiút."Azt hittem, csak egy játékbaba. Az arca mintha porcelánból lett volna, rövid, vizes hajjal a fején. De egyszer csak meghallottam, hogy felkiáltott, és csak akkor gondoltam, hogy ez egy kisgyerek és még él!" - mesélte a Whakatane Beacon helyi lapnak.A halász a karjánál fogva kihúzta a kisfiút a vízből.A kis Malachi Reeve szüleivel kempingezett Matata város tengerpartján, a sátorból szökött ki, miközben a szülei aludtak.A kemping egyik tulajdonosa, Rebecca Salter az AP hírügynökségnek elmondta, a kisfiú megmenekülése "a sors véletlen csodája", hiszen Hutt, aki gyakran járt arrafelé halászni, azon a reggelen úgy döntött, másfelé indul. A tenger is szokatlanul csendes volt aznap.Salter elmondta, hogy éppen a férjével kávéztak, amikor megjelent a halász a kimentett kisfiúval. A nő törölközőkkel és takarókkal igyekezett felmelegíteni a síró gyereket.Elmondása szerint a kisfiú nagyon sápadt volt, átázott ruhája és a haja is tele volt homokkal. Miután kiderítették, kié a gyerek, felébresztették a szülőket."El se akarták hinni, annyira megrémültek. Arra ébredtek, hogy a babájuk nincs sehol" - mesélte Salter.A kisfiú lábnyomait látszottak még a parti homokban. Nagyjából 15 méterre sodorta a gyereket a víz, mielőtt Hutt észrevette volna."Ha nem vagyok ott, vagy csak egy perccel is később érek oda, már nem láttam volna meg" - mondta el Hutt az újságnak.Jessica Whyte, Malachi édesanyja a Stuff című internetes lapnak mondta el, a legjobb lenne, ha a szülők, akik kisgyerekkel kempingeznek, a sátrak nyílását jól összecipzároznák és akár le is lakatolhatnák.A kisfiút a mentők kórházba vitték, a rendőrség pedig azt mondta, nincs további tennivalójuk az ügyben.A helyi lap azonnal megírta az esetet, de több mint egy hét telt el, mire más híroldalak is foglalkozni kezdtek vele.Hutt hozzátette, Malachi jól van, a szülők a kisfiúval együtt meglátogatták a halászt, hogy megköszönjék a mentést.