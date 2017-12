JAnuár 2-án távozik a szenátusból a zaklatási ügyekbe keveredett Al Franken szenátor

A szexuális zaklatási ügyekbe keveredett, demokrata párti Al Franken szenátor január 2-án lemond kongresszusi bársonyszékéről - jelentette be szerdán Franken szóvivője.



Franken két héttel ezelőtt jelezte, hogy távozik a szenátusból, de hivatalosan nem nyújtotta be lemondását.



Politikusok és elemzők körében az elmúlt hetekben úgy értékelték, hogy a színészből lett minnesotai politikus valójában nem is akar lemondani, jóllehet, nyilvánosan is elismerte, hogy nőket zaklatott, sőt, bocsánatot is kért - mint fogalmazott: - "helytelen viselkedéséért".



"Hadd legyek világos: lemondhatok ugyan a székemről, de a hangomat hallatni fogom" - fogalmazott novemberben, a szenátusban elmondott beszédében a 66 éves Franken.



Mint mondta: "állampolgárként és aktivistaként" továbbra is kiáll majd olyan ügyek mellett, amelyekben hisz.



Minnesotában a helyi törvényeknek megfelelően nem választás útján, hanem kinevezéssel töltik be a lemondott törvényhozó helyét.

Az illetékesek Tina Smith alkormányzó személyében már meg is nevezték Al Franken utódját.



Nem Franken az egyetlen politikus, aki szexuális botrányai miatt távozni kényszerül a kongresszusból.

John Conyers michigani demokrata párti képviselőt pártja szintén lemondásra kényszerítette, miután több korábbi munkatársa szexuális zaklatással vádolta meg, s az is kiderült róla, hogy közpénzen utaztatott Washingtonba nőket.

Ruben Kihuen nevadai képviselő, szintén demokrata párti politikus, a jövő évi választáson nem indul újra, mert egyik munkatársnője vádolta meg szexuális zaklatással.

Ugyancsak hasonló okok miatt lépett vissza a jövő évi választástól a texasi republikánus képviselő, Blake Farenthold.

Trent Franks arizonai republikánus képviselő december elején jelentette be, hogy azonnali hatállyal lemond. Nyilvánosságra került ugyanis, hogy ötmillió dollárt ajánlott fel az egyik munkatársnőjének azért, hogy béranyaként hordjon ki neki gyermekeket.