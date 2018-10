James P. Allison és Hondzso Taszuku kapja az orvosi Nobel-díjat

James P. Allison és Hondzso Taszuku kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a rákkutatás területén elért eredményeiért. Hondzso Taszuku sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: folytatni akarja kutatásait, hogy még több életet megmenthessen.A stockholmi Karolinska Intézet hétfői bejelentése szerint az amerikai és a japán szakember a rák elleni modern immunterápia, a negatív immunreguláció gátlására alapuló tumorterápia kifejlesztésével érdemelte ki a legrangosabb tudományos elismerést. Felfedezéseik mérföldkövet jelentettek a rák elleni küzdelemben. Kutatásaik során arra koncentráltak, hogy egyes fékek feloldásával az immunrendszer képes megtámadni a rákos sejteket.James Allison a CTLA-4 (citotoxikus T-limfocita-asszociált protein 4) nevű fehérjét tanulmányozta a Berkeley Egyetem kutatójaként az 1990-es években. Egyike volt azoknak a tudósoknak, akik megfigyelték, hogy a CTLA-4 fékezi a T-sejteket. Míg a többiek az autoimmun betegségek kezelésének tekintetében vizsgálták a fehérje működését, addig James Allisonnak egészen más ötlete támadt: addigra már megalkotott egy antitestet, amely képes volt gátolni a CTLA-4 működését, majd vizsgálni kezdte, hogy a fék feloldásával az immunrendszer képes-e megtámadni a rákos sejteket. Első kísérleteit 1994 végén végezte el kollégáival, és látványos eredményeket értek el: egereknél gyógyítani tudták a rákot az antitest segítségével. Embereknél 2010-ben egy jelentős klinikai kísérletben jó eredményeket értek el előrehaladott melanomás (bőrrákos) betegeknél. Több résztvevőnél is eltűntek a rák tünetei.Hondzso Taszuku, a Kiotói Egyetem kutatója 1992-ben fedezte fel a "programozott halál 1" (PD-1) nevű fehérjét, amely szintén a T-sejteken fejeződik ki. A PD-1 szerepét megfejtve rájött, hogy a PD-1 a CTLA-4-hez hasonlóan fékként működik, mechanizmusa azonban eltérő. Klinikai kísérleteket követően 2012-ben egy kulcsfontosságú tanulmány igazolta a japán tudós által kifejlesztett terápia hatékonyságát a rák különböző fajtáiban szenvedőknél, olyanoknál is, akik betegségét korábban gyógyíthatatlannak tartották."Folytatni akarom a kutatásaimat, mivel soha annyi beteget nem sikerült megmenteni, mint az immunterápia segítségével" - közölte Hondzso Taszuku hétfőn Kiotóban tartott sajtótájékoztatóján.Hondzso hozzátette: nagyon örülne, ha díja elősegítené az orvosi alapkutatások fejlődését, inspirálná és bátorítaná az alapkutatásokat végző tudósokat, akiknél évtizedekig is eltarthat, amíg eredményeik "hasznosulnak". Az alapkutatásokat jobban kell finanszírozni és több lehetőséget kell adni a tudósoknak, mindenekelőtt a fiataloknak - hangsúlyozta Hondzso, aki kutatása korai éveiben maga is nagy nehézségek árán talált forrásokat.A másik díjazott, James Allison a hírre először közleményben reagált, amelyben kifejtette: nem a rák tanulmányozása volt az elsődleges célja, hanem az, hogy "jobban megértse a T-sejteknek, ezeknek a hihetetlen sejteknek a biológiáját, amelyek beutazzák a testünket és azon dolgoznak, hogy megvédjenek".Allison később sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, hogy a Nobel-bizottság hétfő reggel nem tudta elérni, hogy közölje vele a hírt, mivel New Yorkba utazott egy tudományos találkozóra. Telefonja azonban hajnalban jelezte, hogy a fia hívja, tőle tudta meg már a hivatalos bejelentés után, hogy megkapja a Nobel-díjat. Hozzátette, hogy még órákkal a bejelentés után is sokkos állapotban volt."Alapkutatásokat végző tudósként az egyik legnagyszerűbb dolog, hogy a munkám igazi hatással van az emberekre. Azt hiszem ez mindenki álma" - hangsúlyozta az amerikai tudós.Dank Magdolna egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Onkológiai Központjának főigazgatója az MTI-nek elmondta: az immunterápia fejlődésével olyan paradigmaváltás indult meg az onkológiai ellátásban, amelynek eredményeként az immunrendszert aktiváló terápiák kerülnek előtérbe.Mint kiemelte, immunrendszerünkben benne van az a képesség, hogy felismerje a daganatot, és ha felismerte, el is pusztítsa a tumorsejteket. Ezt az újfajta megközelítést képviseli az immunonkológia. A korábban alkalmazott eljárások a tumorsejtek elpusztítására fókuszáltak, ám az immunonkológia teljesen más koncepción alapul: az immunrendszert aktiválja.Vannak bizonyos betegségek, például a melanoma, a tüdőrák, a veserák, a fej- és nyakdaganatok, valamint a húgyhólyagrák, amelyek nagyon jól reagálnak az immunonkológiai gyógyszerekre. Ezeken túlmenően jelenleg is zajlanak a más daganatokat érintő kutatások - tette hozzá Dank Magdolna, aki szerint a cél az, hogy a jövőben rutinná váljon az immunonkológiai kezelés.Az eddigi eredmények szerint az immunterápia más gyógymódokkal is kombinálható, így a hatás fokozható. Dank Magdolna reményei szerint egyre több immunterápiás kezelés lesz a jövőben, és a betegségek 75-80 százalékát lehet majd bevonni a kezelésekbe.