Izsák Balázs: a sepsiszentgyörgyi székely nagygyűlésen súlyt kell adni az autonómiaigénynek

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke Sepsiszentgyörgyön beszélt erről egy péntek délután tartott sajtótájékoztatón. Úgy vélte: minden embernek éreznie kell Székelyföldön, hogy felelőssége van a közösségével szemben, és azzal tehet a közösségéért, az autonómiaigény valóra váltásáért, hogy évente egy vagy két alkalommal elmegy az SZNT tömegrendezvényeire.



Izsák Balázs elmondta: az elmúlt napokban tett brüsszeli látogatásán azt tapasztalta, hogy a székely diplomácia a nemzetközi élet részévé vált. "Ennek azonban csak akkor van súlya, ha az, aki megszólal a nemzetközi fórumokon, fel tudja mutatni, hogy az üzenet mögött egy élő közösség és közösségi akarat van" - jelentette ki. Úgy vélte, e közösségnek és e közösségi akaratnak a megmutatására nyílik lehetőség a székely nagygyűlésen.



Az SZNT elnöke megjegyezte: a tömegrendezvények egyben a készenléti állapot fenntartásának a gyakorlatai is. Erre pedig azért van szükség, mert csak az éber közösség áll készen arra, hogy bármikor kollektív választ adjon a jogsértésekre. Az SZNT elnöke reményét fejezte ki, hogy nem lesz arctalan a sepsiszentgyörgyi székely nagygyűlésen összegyűlő tömeg, sokan érkeznek székely népviseletben, székely zászlókkal, és olyan táblákat is hoznak magukkal, amelyeken jelzik, mely településről jöttek.



Izsák Balázs szerint a nagygyűlésnek fel kell mutatnia, hogy ugyanolyan erős az akarat a székelységben, mint öt évvel ezelőtt a székelyek nagy menetelése idején. Ugyanakkor azt is fel szeretnék idézni, hogy gróf Bethlen István kezdeményezésére Ugron Gábor, Jancsó Benedek, Urmánczi Nándor, Pál Árpád és társaik száz évvel ezelőtt alapították meg a Székely Nemzeti Tanácsot. Hozzátette: az akkori SZNT által megfogalmazott jövőkép ma az autonómiaigényben ölt testet.



Az SZNT elnöke örömét fejezte ki amiatt, hogy a Magyar Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) partnerséget vállalt a szervezésben, és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részéről is a legnagyobb készséget, nyitottságot tapasztalta. Elmondta: egyetértés van a magyar politikai szervezetek között abban, hogy szükség van a hasonló tömegrendezvényekre.