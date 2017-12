Izrael üdvözölte Guatemala döntését

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hétfőn üdvözölte Guatemala azon döntését, hogy áthelyezi nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe.



"Isten áldjon barátom, Jimmy Morales elnök, és Isten áldja országainkat, Izraelt és Guatemalát is" - mondta a zsidó állam miniszterelnöke pártja parlamenti frakciójának heti ülésén.



Jimmy Morales az izraeli kormányfővel folytatott megbeszélését követően vasárnap jelentette be, hogy Guatemala áthelyezi nagykövetségét Jeruzsálembe. Az Egyesült Államok után Guatemala a második ország, amely ilyen lépést tett.



A Palesztin Hatóság hétfőn szégyenletes, törvénytelen és ellenséges lépésnek nevezte Guatemala döntését. Madzsdi al-Csalidi, Mahmúd Abbász palesztin elnök egyik tanácsadója a Jerusalem Post című izraeli lapnak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy "ez egy csalódást keltő döntés, amely ellen politikai és diplomáciai eszközökkel kell fellépnünk".



Matty Cohen, Izrael guatemalai nagykövete az izraeli katonai rádiónak elmondta: egyelőre nincs kitűzve, mikor helyezi át nagykövetségét a közép-amerikai állam, de az mindenképpen azt követően történik meg, hogy az Egyesült Államok átteszi saját diplomáciai képviseletét Jeruzsálembe. Amerikai illetékesek korábban úgy vélték, legalább két évet is igénybe vehet a költözés.



Guatemala volt azon kilenc ország egyike, amely nemmel szavazott az ENSZ-közgyűlés múlt heti rendkívüli ülésén a Donald Trump amerikai elnök Jeruzsálem státuszára vonatkozó döntését elítélő határozattervezetről. Trump december 6-án elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának, és bejelentette, átköltöztetik oda az amerikai nagykövetséget.



Guatemala és Izrael hosszú ideje szoros kapcsolatokat ápol, különösen biztonsági ügyekben.



Jeruzsálem sorsa a palesztin-izraeli konfliktus jelenleg legkényesebb pontja. Izrael örök és oszthatatlan fővárosaként tekint a szent városra, miközben a palesztinok annak keleti, Izrael által megszállt, majd annektált részét tennék meg leendő államuk fővárosának.