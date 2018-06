Izrael a palesztinokkal fizettetné meg a gázai tüzet okozó papírsárkányok által keletkezett károkat

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök arra utasította a nemzetbiztonsági tanács (a biztonsági ügyeket összehangoló központi szerv) vezetőjét, Meir Ben-Sabbatot, hogy indítsa meg az eljárást, amellyel a Palesztin Hatóság számára beszedett vámjövedelmekből fizetik majd ki a tüzet okozó gázai papírsárkányok okozta károkat - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.



A kormányfő vasárnap este rendelte el a földművelőknek okozott károk megtérítését (azok értékét a palesztinok pénzéből kellene levonni), s ugyancsak kérte az erre vonatkozó eljárás kidolgozását. Az Izrael és a palesztinok képviselői között 1994-ben aláírt gazdasági megállapodás értelmében Izrael évente több tízmillió dollárt ad át a Palesztin Hatóságnak az izraeli kikötőkön áthaladó, de a palesztin piacokra szánt árukra kivetett vámbevételekből. Netanjahu lépésének bírálói szerint azonban nem a Palesztin Hatóság irányítja a Gázai övezetet, hanem a radikális iszlamista Hamász terrorszervezet, amely 2007-ben eltávolította a Palesztin Hatóságot az övezetből.



Mivel a Hamász és a Palesztin Hatóság ellenségesen viselkedik egymással, a hatóság megbüntetése a Hamász akciója miatt szinte biztosan nem ösztönzi a Hamászt arra, hogy lemondjon a tüzet okozó sárkányok alkalmazásáról, sőt valószínűleg éppen ellenkező hatást érhet el. Ha mégis a Palesztin Hatóság megbüntetését választják, ez ahhoz a kneszetben előterjesztett törvényjavaslathoz fog hasonlítani, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy pénzt tartson vissza a vámbevételekből a Palesztin Hatóság által az elítélt terroristáknak fizetett összegek miatt.



A Palesztin Hatóság ugyanis jelentős havi jövedelmet biztosít az elítélt, és izraeli börtönökben fogva tartott, valamint a terrormerényletekben elhunyt palesztin terroristák családtagjainak, ami ellen Izrael tiltakozik, mert a terror ösztönzésének tekinti. Jeruzsálem egy új törvényjavaslatban pénzügyi eszközökkel próbál fellépni a Palesztin Hatóság terroristáknak nyújtott segélyezése ellen.



A Gázai övezet határvidékén élők és az izraeli hadsereg egyelőre nem találták meg a Gázából útnak indított, a tenger felől fújó nyugati szél által sodort, hosszan égő anyaggal vagy robbanószerrel felszerelt papírsárkányok ellenszerét. Apró drónokkal próbálják befogni az Izraelbe tartó primitív faszerkezeteket, s ezek segítségével már mintegy négyszázat kényszerítettek földre ellenőrzött körülmények között, a tűzoltók felügyelte mellett.



Úgy tűnik, hogy mindez azonban csak csepp a tengerben, mert a palesztinok rengeteg, Izraelben "terrorsárkánynak" nevezett szerkezetet eregettek fel március vége óta. Vasárnap az egyik papírsárkánnyal a déli határnál, Kerem Salomnál egy pokolgépet is eljuttattak izraeli területre, azonban az nem robbant fel, s a hadsereg szakemberei semlegesítették.



A többi sárkány azonban jelentős, az izraeli tízes kereskedelmi tévécsatorna jelentése szerint már több mint harmincmillió sékeles (több mint kétmilliárd forintos) kárt okozott. Lángba borítottak több természetvédelmi területet, az övezettel szomszédos mezőgazdasági földeket, és a tüzek folyamatosan a környező településeket fenyegetik.



A The Times of Israel című, angol nyelvű honlap szerint március óta több mint hatezer hektár izraeli földet gyújtottak fel a gázaiak, s az ott élő települések katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánításukat kérik. Számos tűzoltó alakulat foglalkozik - repülőgépek segítségével - folyamatosan a lángok megfékezésével, ami a nyári melegben és szárazságban komoly kihívást jelent.