Iszonyatos rendőri erőszakot szenvedett el Csecsenföldön egy orosz melegjogi aktivista

A rendőrök 10-15 percenként bejöttek a cellámba, és azt mondák, meleg vagyok, az ilyeneket meg kell ölni

Megverték, megalázták, halálosan megfenyegették: egy orosz melegjogi aktivista elsőként számolt be nyilvánosan a kaukázusi Csecsenföldön elszenvedett rendőrségi erőszak pokláról.Más áldozatok korábban csak külföldre menekülésüket követően, nevük elhallgatását kérve adtak számot megpróbáltatásaikról.Makszim Lopuhov viszont elsőként nyilatkozott nevét vállalva, és tett hivatalos feljelentést, amióta márciusban az orosz sajtóban napvilágot láttak a hírek a muszlim többségű, autokratikus dél-oroszországi köztársaságban zajló, homoszexuálisok elleni üldöztetésről."A fő vád az volt ellenem, hogy meleg vagyok" - mondta moszkvai sajtótájékoztatóján Lopuhov.A szibériai Omszkból származó, 30 éves férfi elmondta, hogy 2015-től dolgozott Csecsenföldön, egyebek közt léggömböket árusított egy grozniji kereskedelmi központ közelében. Állítása szerint március 16-án civilruhások letartóztatták, és egy rendőrőrsre hurcolták, ahol tizenkét napot töltött fogdában.- mondta Lopuhov, akinek ezután "nagyon sokáig botokkal ütlegelték a lábát, a combját, a fenekét és a hátát"."Nagyon agresszíven, kegyetlenül viselkedtek, megaláztak és megsértettek" - mondta, hozzátéve, hogy naponta hallotta a rendőrök kínzásait elszenvedő más melegek "kiáltásait és kegyelemért könyörgését"."Most csak egyetlen dolgot akarok: tegyenek igazságot" - mondta a férfi, aki a Novaja Gazeta helyiségében tartott sajtótájékoztatót. A független napilap számolt be elsőként arról, hogy a csecsenföldi hatóságok üldözik a melegeket.Hasonlóan nyilatkoztak érintettek több más médiumnak, közöttük az AFP francia hírügynökségnek is. Az orosz főügyészség akkor nyomozást indított, de a nyomozók közölték, hogy "nem kaptak hivatalos feljelentést" áldozatoktól.Múlt pénteken Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos bejelentette, hogy megkapta az első hivatalos bejelentést - Makszim Lopuhovét -, és továbbította a kiemelt bűnügyekben illetékes, központi Nyomozó Bizottságnak (SZK).Emberi jogi csoportok szerint idén több mint száz meleg férfit vettek őrizetbe Csecsenföldön, többet pedig megöltek.