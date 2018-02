Iszlám Állam - Elfogták a terrorszervezet "tájékoztatási miniszterét"

A hírszerzéstől és a terrorelhárítástól származó értesülés szerint Ömer Yetek merényletre készült.



A gyanúsított a neve alapján feltételezhetően török állampolgár. Az Anadolu arról is írt, hogy Yetek ellenőrzése alatt álltak az IÁ sajtóorgánumai, és több törökországi terrorcselekményt is ő irányított. A férfit az őrizetbe vétel után egy helyi bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. 2015-ben és 2016-ban az Iszlám Állam dzsihadistái számos, sok halálos áldozatot követelő fegyveres támadást és robbantást hajtottak végre Törökországban. A legutóbbi merényletet 2016 szilveszterének éjjelén követte el az egyik milicistájuk, aki egy zsúfolt isztambuli mulatóban 39 embert lőtt agyon.



A gyanúsítottak pere tavaly decemberben kezdődött meg. A feltételezett IÁ-tagok utáni török nyomozás azóta is szakadatlan. Szombaton Isztambulban 82 gyanúsítottat, köztük 77 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe a hatóságok. Pénteken a terrorszervezet egyik "médiafelelősét" fogták el, aki kamerával rögzítette és az interneten terjesztette a dzsihadisták mindennapjait. A 22 éves, szíriai állampolgárságú férfi előállításakor "alvó sejtként" törökországi feladatra várt.