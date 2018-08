Ismét találkozhattak egymással egymástól elszakított koreai családtagok

Három éve nem volt ilyen találkozó, de a két Korea viszonyának javulásával ismét megszervezték az összejövetelt, amelyre több mint 57 ezren jelentkeztek. Végül 90 család tagjai találkozhattak egymással, és tölthetnek együtt 11 órát az észak-koreai Gyémánt-hegyen lévő turisztikai létesítményben.Dél-Koreából 330 ember érkezett, hogy találkozzanak északon élő 185 rokonukkal. Sokan már idősek, és kerekesszékbe kényszerültek. Sírva, mosolyogva ölelték meg családtagjaikat, sokan eleinte fel sem ismerték hatvan éve nem látott szeretteiket. A 72 és 71 éves Kim Kjong Szil és Kim Kjong Jong 99 éves édesanyjukat láthatta újra; percekig megszólalni sem tudtak, csak egymást átölelve zokogtak. Szöul éveken át szorgalmazta, hogy legyenek rendszeresek a hasonló találkozók, de az összejövetelek rendre kudarcba fulladtak, mert Észak-Korea egyre jobban elszigetelődött nukleáris és fegyverkezési programja miatt."Mindkét kormány szégyene, délen és északon egyaránt, hogy sokan úgy haltak meg, hogy azt sem tudták, elveszett családtagjaik életben vannak-e egyáltalán" - fogalmazott Mun Dzse In dél-koreai elnök, aki maga is egy szétszakított család tagja. Mun tavalyi hivatalba lépése óta sürgeti, hogy legyen minél több ilyen családi találkozó, és a családok videokapcsolaton keresztül is beszélhessenek egymással. A szöuli országegyesítési minisztérium tájékoztatása szerint csütörtökön lesz még egy találkozó, amelyen 88 másik család tagjai találkozhatnak. Dél-Koreából 469-en érkeznek a Gyémánt-hegyre, hogy találkozzanak 128 észak-koreai rokonukkal.Az első ilyen találkozót 1985-ben tartották, és jelenleg Dél-Koreában 132 600 embert tartanak nyilván elszakított családtagként. A túlélők viszont egyre idősebbek; 41,2 százalékuk már 80 évesnél idősebb, és 21,4 százalékuk már 90 is elmúlt. A mostani találkozó legidősebb résztvevője 101 éves.