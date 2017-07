Ismét imádkoznak az al-Aksza mecsetnél, összecsapások zajlanak Jeruzsálemben

A tüntetők az al-Akszához legközelebb eső oroszlános kapunál gyülekeztek, ahol cukorkákat osztogattak a gyermekeknek, hogy megünnepeljék a detektoros biztonsági kapuk és a térfigyelő kamerák eltávolítását, amiket a két héttel ezelőtti, két izraeli rendőr életét kioltó merénylet után helyeztek el az izraeli hatóságok az al-Aksza mecsethez vezető utaknál.



Később több ezres tömeg verődött össze a mecsetek szűk bejáratánál, amit a rendőrség megpróbált feloszlatni. Ennek következtében palesztin források szerint 41 palesztin megsebesült.



A Huta kaput - ahol a két héttel ezelőtti merénylet történt -, eleinte zárva tartották az izraeli hatóságok, de a palesztinok követelték annak a megnyitását is, és kérésüket a rendőrök végül teljesítették.



A Mecsetek terén kitűzték a palesztin nemzeti zászlót, de azt néhány perccel később a rendőrség eltávolította a tízes tévécsatorna híradása szerint. Csütörtök délután számos alkalommal összetűzések zajlottak az óvárosban, amikor a palesztin fiatalok kövekkel dobálták az egyenruhásokat, akik válaszul üldözőbe vették őket és tömegoszlató fegyvereket vetettek be ellenük.



"Visszaállt a korábbi állapot. Visszatérünk imádkozni az al-Akszához"- közölte reggel Mohamed Husszein jeruzsálemi mufti, és a délutáni imára már az al-Aksza mecsetbe szólította híveit, akik csütörtök reggel tüntetően még az utcákon imádkoztak.



A tévé szakértői szerint a detektoros kapuk okozta válság megoldódni látszik a muzulmán hívők visszatérésével az al-Aksza mecsethez. A nyugalom helyreállásának súlyos próbáját jelenti majd a pénteki muszlim imádkozás, ugyanis a Vaqf, a jeruzsálemi szent helyeket felügyelő muzulmán tanács utasítására pénteken zárva tartják majd az összes többi jeruzsálemi mecsetet, hogy minden hívő az óvárosba, a muszlim vallás harmadik legszentebb helyéhez, az al-Aksza mecsethez menjen imádkozni.



"Izrael provokatív és törvénytelen cselekedeteinek visszavonása rendezi az általa okozott válságot" - jelentette ki Ahmed Abul Geit, az Arab Liga főtitkára, az arab országok külügyminisztereinek csütörtöki rendkívüli ülésén.



"Vallásháború kirobbantásának valós veszélyét jelenti az, ha valaki ennyire tapintatlanul kezeli az iszlám szent helyeit, mert a világon egyetlen muszlim számára sem elfogadható az al-Aksza mecsetnek a beszennyezése, a bezáratása a hívők előtt, vagy izraeli ellenőrzés alá vonása" - hangsúlyozta Geit.



A biztonsági fémdetektoros beléptető kapuk és a térfigyelő kamerák telepítése miatt a muszlim vallási vezetők a korábbi állapot, a status quo megsértésével vádolták Izraelt, és az al-Aksza mecset bojkottjára szólították fel híveiket. A zsidók által Templom-hegynek nevezett Mecsetek terén áll az iszlám harmadik legszentebb imahelye, az al-Aksza mecset, de a tér a zsidó vallás számára is kiemelkedően fontos, mert az ókorban itt állt az ő legszentebb helyük, a jeruzsálemi Szentély. Izrael az 1967-es háborúban elfoglalta Kelet-Jeruzsálemet - benne az óvárost -, az al-Aksza mecset környéke azonban a történelmi megállapodások értelmében Jordánia gondnoksága alá került, és a szent hely körüli békét a kényes status quo megőrzésével igyekeznek biztosítani.