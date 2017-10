Húsz év után ismét daganatos betegséggel küzdött Nanni Moretti.



Az olasz filmrendező a Római Filmfesztivál keretében hétfőn rendezett közönségtalálkozón beszélt betegségéről és mutatott be rövidfilmet kezeléséről.



Az Autobiografia dellí uomo mascherato (Az álarcos férfi önéletrajza) című rövidfilmben Moretti látható sugárkezelése közben is. A beavatkozás során fej- és nyakvédőt kellett viselnie, ami teljesen eltakarta.



Moretti már 1993-as Caro Diario (Kedves naplóm) című filmjében is beszélt a rák elleni harcáról. A film 1994-ben rendezői díjat kapott Cannes-ban. 2012-ben Moretti a cannes-i filmfesztivál elnöke volt.