Ismét belebukhat a koszovói kormány a Montenegróval folytatott határvitába

A második koszovói kormány bukhat bele a Montenegróval folytatott határvitába. Mivel a képviselők távolléte miatt a parlament nem tud szavazni a Koszovó és Montenegró között 2015-ben megkötött határegyezmény ratifikálásáról, az Isa Mustafa vezette kormány után Ramush Haradinaj kabinetje is elveszítheti a bizalmat.



Kadri Veseli koszovói házelnök csütörtökre és péntekre is összehívta a parlament ülését, ám a képviselők csak igen kis számban jelentek meg, így a képviselőház nem lett volna döntésképes, ezért újra elhalasztották az ülést. A koszovói törvények szerint, amennyiben két alkalommal is sikertelen az ülés összehívása egy adott témában, tíz napig nem lehet újabb ülést kezdeményezni ugyanarról a kérdésről.



A Montenegróval kötött határmegállapodás ratifikálásához kétharmados többségre van szükség, vagyis a 120 képviselő közül 81-nek kellene igennel szavaznia, ám még a kormánypártok is megosztottak a kérdést illetően.



Montenegró és Koszovó 2015-ben Bécsben írta alá a két ország pontos határvonalát kijelölő dokumentumot, ám azt a két parlamentnek is ratifikálnia kell.



A pristinai ellenzék, főként az ultranacionalista Önrendelkezés (Vetevendosje) könnygázgránátokkal akadályozta többször is a képviselőház munkáját, így tiltakoztak a megállapodás ellen. Véleményük szerint a határegyezmény káros Koszovóra nézve, mert általa több mint nyolcezer hektár koszovói terület kerül a szomszédos országhoz. A tiltakozások végül a kormány elleni bizalmatlansági indítványhoz vezettek, így az Isa Mustafa vezette akkori vezetésnek tavaly májusban távoznia kellett. Az új miniszterelnök Ramush Haradinaj lett, és noha pártja korábban ellenezte a határegyezményt, kormányfőként ő is a ratifikálás mellett szólalt fel. Most azonban koszovói elemzők szerint neki is beletörhet a bicskája az ügybe.



Néhány napja még úgy tűnt, előrelépést tudnak elérni: Koszovó függetlenségének 10. évfordulója alkalmából február 16-én Hashim Thaci koszovói és Filip Vujanovic montenegrói elnök közös nyilatkozatot adott ki, amelyben azt kérték a pristinai parlamenttől, hogy hagyja jóvá a határegyezményt. Ezt követően hívták össze az ülést, eddig eredménytelenül. Elemzők szerint mivel nagy a nemzetközi nyomás is - hiszen ez az egyetlen, még fennálló feltétele annak, hogy az Európai Unió eltörölje a koszovói állampolgárokkal szembeni vízumkényszert -, a parlamentnek mindenképpen meg kell szavaznia a ratifikálást, ha nem ilyen összetételben, akkor egy esetleges ismételt bizalmatlansági indítvány és az előrehozott választás után, egy másik felállásban.



Közben az Önrendelkezés (Vetevendosje) nevű ultranacionalista párt hazaárulásért feljelentette Hashim Thaci elnököt, az indoklás szerint azért, mert közös nyilatkozatot adott ki montenegrói kollégájával.