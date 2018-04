Iráni atomprogram - Donald Trump nem zárja ki új tárgyalások lehetőségét

Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki annak lehetőségét, hogy tárgyalásokat kezdjenek az iráni atomprogram korlátozását célzó új megállapodásról, amely felváltaná az e kérdésről 2015-ben kötött, Trum által többször bírált szerződést.



Trump erről a Muhammadu Buhari nigériai államfővel tárgyalásuk után közösen tartott sajtóértekezletén beszélt Washingtonban. A sajtókonferenciát percekkel azt követően tartották, hogy Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő izraeli hírszerzési információkra hivatkozva azt állította, hogy Irán nem mondott igazat 2015-ben és valójában atomfegyver kidolgozásán munkálkodik. Az Egyesült Államokkal, Nagy-Britanniával, Franciaországgal, Németországgal, Kínával és Oroszországgal megkötött 2015-ös megállapodásban az iszlám köztársaság kötelezettséget vállalt atomprogramjának korlátok közé szorítására, cserébe a vele szemben alkalmazott, kiterjedt szankciók feloldásáért.



Trump május 12-én dönt arról, hogy felmondja-e az egyezményt, és újabb büntetőintézkedéseket léptet-e életbe Iránnal szemben. Donald Trump újságírói kérdésre sem kívánta kommentálni az izraeli miniszterelnök szavait, de leszögezte: mindig is azt az álláspontot képviselte, hogy a többhatalmi atomalku rossz. Hangsúlyozta, hogy nem zárja ki egy új megállapodás megtárgyalását Iránnal, és hozzátette, hogy az iráni atomegyezmény felmondása nem okozna károkat az Észak-Koreával folytatandó tárgyalásoknak, sőt, úgy vélte, hogy az atomalku felmondása "pozitív üzenet lenne" Észak-Koreának.



Szintén újságírói kérdésre válaszolva az amerikai elnök szólt várható csúcstalálkozójáról Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. Hétfőn reggel már közzétett egy Twitter-bejegyzést arról, hogy talán a két Korea határán lévő demilitarizált zóna és Panmindzson lenne ez a helyszín, a Buharival tartott sajtókonferencián ismét megemlítette Panmindzsont, de elmondta, hogy szóba került Szingapúr is.



Trump optimistának mondta magát a tárgyalásokat illetően. Leszögezte, hogy lesz találkozó, ez szerinte sikeres lesz, de ismét hangsúlyozta: ha úgy látja, hogy nem sikerül a kitűzött célt - Észak-Korea és a Koreai-félsziget teljes atomfegyver-mentesítését - elérnie, akkor "tisztelettel feláll" a tárgyalóasztaltól. Az amerikai elnök és Muhammadu Buhari mintegy egyórás tárgyalást folytatott a Fehér Házban, a terrorizmus elleni küzdelemről és a két ország közötti kereskedelmi kérdésekről.



A sajtóértekezleten elhangzott, hogy az Egyesült Államok és a nyugat-afrikai ország az eddigieknél szorosabban együttműködik majd a terrorizmus elleni harcban. Trump kitért a Boko Haram nevű terrorszervezet rémtetteire, köztük diáklányok elrablására, és felhívta a figyelmet a terrortámadásoknak kitett nigériai keresztény közösségek súlyos helyzetére. Az elnök emlékeztetett arra is, hogy Washington évente egymilliárd dollár segélyt nyújt Nigériának. Egyúttal ismételten sürgette az Egyesült Államok előtt álló nigériai kereskedelmi akadályok lebontását. Washington várhatóan harci helikoptereket ad el az afrikai országnak.