Iraki menekültet fogadott be George Clooney

Az 56 éves filmsztár-rendező a The Hollywood Reporterben szerdán megjelent hosszú interjúban árulta el, hogy befogadtak egy jazidi kisebbséghez tartozó férfit, aki menekültként érkezett Irakból az Egyesült Államokba.A férfi jelenleg a Chicagói Egyetem hallgatója, és Clooney egyik házában él, amelyet a sztár Augustában tart fenn.

Túlélte és Amerikába jött. Miután átesett a szükséges ellenőrzéseken, megnyílt előtte az út, hogy egy új életet építsen fel magának

- mondta el Clooney hozzátéve, hogy ebben akarnak neki segíteni.Ügyfelei közé tartozik a jazidi Nadia Murad is, az Iszlám Állam kegyetlenkedéseinek egyik túlélője, az ENSZ jószolgálati nagykövete, aki jelenleg Baden-Würtenbergben él, a német tartomány ugyanis mintegy ezer jazidi menekültet fogadott be.Az interjúban Clooney és felesége azt is elmondta, mennyire megváltoztatta életüket ikreik születése. Clooney büszkén említette meg, hogy egész jól megy neki a pelenkázás. Azt azonban mindketten elismerték, hogy a csecsemők miatt eléggé kialvatlanok.A 39 éves Amal Clooney arról is beszélt, hogy nem tervez több gyermeket.