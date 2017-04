Irakban és Afganisztánban járt az ausztrál miniszterelnök, de ezt nem hozták nyilvánosságra

Turnbull a Facebook közösségi portálon is megerősítette, hogy felkereste a két ázsiai országot, találkozott az ott szolgálatot teljesítő ausztrál katonákkal is.



"Csaknem kétezer ausztrál segít a terroristák megsemmisítésében, oltalmazva a szabadságot, hogy szabadon élhessünk otthon" - írta Turnbull. Abból az alkalomból kereste fel az Irakban és Afganisztánban szolgáló ausztrál katonákat, hogy kedden ünneplik Ausztráliában a veteránok és a háborúkban elesettek napját.



A miniszterelnöki hivatal közleménye szerint Turnbull vasárnap tárgyalt Bagdadban Haider al-Abádi iraki miniszterelnökkel, és közölte vele, hogy Ausztrália 110 millió ausztrál dollár (mintegy 83 millió amerikai dollár) értékű humanitárius segélyt nyújt Iraknak. Hétfőn Kabulban tárgyalt Asraf Gáni afgán államfővel és James Mattis amerikai védelmi miniszterrel, aki aznap ugyancsak előre be nem jelentett látogatáson ott tartózkodott.



Két nappal a látogatásuk előtt a tálib lázadók az afgán biztonsági erők több mint 140 tagjával végeztek egy katonai támaszponton.



Afganisztánban 270 ausztrál katona teljesít szolgálatot. Irakban és Szíriában 780-an vannak, ott elsősorban a helyi katonák kiképzését végzik, illetve részt vesznek az amerikaiak vezette katonai koalícióban.



Tizenöt év alatt, 2002 óta 42 ausztrál katona vesztette életét Afganisztánban és Irakban.