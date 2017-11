Irak megindította utolsó, sivatagi offenzíváját a dzsihadisták kiűzésére

"A hadsereg, a szövetségi rendőrség és a Népi Mobilizációs Erők nevű milícia reggel átfogó műveleteket kezdett az al-Dzsazíra nevű sivatagos térség megtisztítása érdekében" - írta közleményében Abdul Amír Rasíd Jarallah parancsnok. A műveletek Szaladdin, Ninive és Anbár tartományt is érintik.



A Népi Mobilizációs Erők saját közleményében kifejtette, hogy a három irányból indított offenzívát az iraki légierő támogatja.



Haider al-Abádi iraki kormányfő kedden azt mondta: mindaddig nem jelentheti be az Iszlám Állam teljes vereségét Irakban, amíg fel nem számolták a dzsihadisták utolsó mentsvárait a sivatagban.



A hadsereg múlt pénteken visszafoglalta az utolsó várost, az Eufrátesz partján fekvő Ravát a szélsőségesektől. A szíriai határ közelében található települést néhány óra leforgása alatt sikerült bevenni.



Szakértők szerint a dzsihadisták már csak lakatlan sivatagi területeket, patakmedreket és oázisokat tartanak a kezükben. Az Iszlám Állam által megszerzett iraki és szíriai területeken 2014-ben kikiáltott kalifátus gyakorlatilag megszűnt létezni.



Szíriában párhuzamos offenzíva zajlik Deir ez-Zór tartomány megtisztítása érdekében. A szíriai belháború eseményeiről kiterjedt aktivistahálózata révén rendszeresen beszámoló Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) civil szervezet csütörtöki jelentése szerint a szíriai kormányerők és szövetségeseik a tartomány területének több mint felét, bő 52 százalékát tartják ellenőrzésük alatt. Az OSDH emlékeztet arra, hogy a Bassár el-Aszad szíriai elnökhöz hű erők alig több mint két százaléknyi területet uraltak a tartományban szeptemberi offenzívájuk előtt, amellyel támadást indítottak az Iszlám Állam ellen. A damaszkuszi kormányerők és a szövetséges milíciák jelenleg Abu-Kemálnál harcolnak a dzsihadistákkal, sőt az OSDH tudomása szerint a szíriai hadseregnek már sikerült is visszafoglalnia az Iszlám Államtól ezt a várost, az IÁ egyik utolsó kelet-szíriai fellegvárát.



A Washington vezette nemzetközi koalíció légierejének támogatását élvező Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű ellenzéki ernyőszervezet - amely a tartomány keleti felében szeptember 9-én hadműveletbe kezdett - jelenleg a tartomány területének csaknem 38 százalékát tartja ellenőrzése alatt, főleg Deir-ez-Zór északkeleti felében.



A dzsihadisták alig több mint 10 százaléknyi területet uralnak az olajban gazdag tartományban, annak is főként az Irakkal határos részein. Az Iszlám Állam emellett Hama és Damaszkusz tartományban, illetve az ország déli részén is birtokol még területeket.