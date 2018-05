Internetes álhíreken feldühödött falusiak gyilkoltak meg több embert Indiában

A közösségi médiában jelentek meg figyelmeztetések arról, hogy gyerekrabló bandák garázdálkodnak és keresik áldozataikat a környéken. Több faluban a felhergelt lakosok őrjáratokat szerveztek, hogy maguk kutassák fel az állítólagos bűnözőket. A rendőrség szerint azonban egyetlen esetben sem voltak megalapozottak a figyelmeztetések, ilyen bűnbandák nem tevékenykednek arrafelé.



A három halálos kimenetelű támadás Telangána államban történt. Az egyik faluban egy riksasofőrt gyilkolt meg egy hatfős társaság, mert az illetőről azt gyanították, hogy gyermekrabló. A 33 éves áldozatnak valójában nem volt köze bűncselekményhez, éppen hazafelé tartott a testvérétől, akinél látogatóban járt, amikor megtámadták. A héten további két hasonló gyilkossági esetet jelentettek az államból.



Ándhra Prades államban válságos állapotban szállítottak kórházba egy nőt, akit szintén egy feldühödött csoport bántalmazott egy vasúti pályaudvaron. A támadók ebben az esetben is azt hitték, hogy a nő gyerekeket akar elrabolni. Ráadásul a nő a kelet-indiai Bihár államból származott, nem beszélte a támadói által használt helyi nyelvet, és ez is félreértésekhez vezetett - közölte a rendőrség.



A szomszédos Karnátaka állam fővárosában, Bangalorban is őrizetbe vettek kilenc embert, akik egy fához kötöztek és bántalmaztak egy férfit. A helyi rendőrség itt is megerősítette, hogy a gyerekrablókra figyelmeztető videók terjedtek, bár nem fordultak elő ilyen esetek a térségben.