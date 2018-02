Ingyenes tömegközlekedést vezethet be a német kormány

A közösségi közlekedés ingyenessé tételét mérlegeli a német szövetségi kormány egy kedden kiszivárgott levél szerint, amelyben a levegőminőség javítása érdekében tervezett intézkedésekről tájékoztatják az Európai Bizottságot.



A brüsszeli testület környezetvédelmi ügyekért felelős tagjának, a máltai Karmenu Vellának megküldött levél szerint a szövetségi kormány, a tartományi kormányok és a helyi önkormányzatok behatóan vizsgálják a helyi közösségi közlekedés ingyenességének lehetőségét, és azt, hogy a fizetős rendszer megszüntetése miként szoríthatja vissza a magántulajdonban lévő gépkocsik használatát, és ennek révén hogyan javíthatja a települések levegőminőségét.



Vizsgálják azt is, hogy miként lehet csökkenteni az autóforgalom környezetszennyező hatását a közlekedési szabályok átalakításával, és tervezik, hogy a személyszállításban és az áruszállításban is bevezetnek új előírásokat, amelyek arról rendelkeznek, hogy a leginkább veszélyeztetett területeken csak alacsony károsanyag-kibocsátás mellett lehet ilyen üzleti tevékenységet végezni.



A kancellária, a környezetvédelmi minisztérium és a közlekedési minisztérium közös levele szerint az újításokat öt városban - Bonn, Essen, Herrenberg, Mannheim, Reutlingen - próbálják majd ki, és a tesztek után döntenek az ingyenes tömegközlekedés és a többi mérlegelt átalakítás országos bevezetéséről.



Németországban a közösségi közlekedés egyre népszerűbb, a jegyekből és bérletekből származó bevétel tavaly 12,8 milliárd euró (4000 milliárd forint) volt, ami 3,3 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.



A közösségi közlekedési vállalatok a kiadásaik nagyjából felét fedezik az utasoktól beszedett pénzből. A használat ingyenessége esetén a jegy-, és bérletárbevétel kiesését közpénzből kellene pótolni. A Brüsszelnek megküldött levélről beszámoló német hírportálok szerint az ingyenes tömegközlekedés finanszírozásáról még nincsenek elképzelések.



Németország az uniós tagállamok azon csoportjába tartozik, amelyekkel szemben a második szakaszba lépett a magas légszennyezettség miatt korábban megindított kötelezettségszegési eljárás. Karmenu Vella január végén figyelmeztette az érintett országok kormányait, hogy a bizottság az Európai Bírósághoz fordul, ha tíz napon belül nem adnak tájékoztatást arról, hogy miként tervezik orvosolni a problémát.



A nagyvárosok légszennyezettsége Németországban azért is fontos téma, mert a szövetségi közigazgatási bíróság február 22-én kihirdeti döntését a Deutsche Umwelthilfe (DUH) nevű környezetvédő civil szervezet és Észak-Rajna-Vesztfália tartomány perében, amely arról a kérdésről szól, hogy az önkormányzatok megtilthatják-e a dízelautók használatát a károsanyag-kibocsátási határértékek betartása érdekében. A szövetségi kormány és a tartományok szeretnék elkerülni a tiltást, és igyekeznek más eszközökkel elősegíteni a levegőminőség javulását.