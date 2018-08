Indonéziai földrengés: 142-re nőtt a halálos áldozatok száma

Fotók: MTI

Száznegyvenkettőre nőtt az indonéziai földrengés halálos áldozatainak száma, külföldiek nincsenek közöttük - közölte a helyi katasztrófavédelem hétfőn. A sérültek számát több százra becsülik.A 6,9-es erősségű rengés vasárnap történt Lombok és Bali üdülőparadicsom közelében. A legerősebb földmozgást követően hétfő reggel 8-ig 132 kisebb utórengést mértek. A földrengést Jáva keleti részén is érezték.Az áldozatok többségét Észak-Lombokon temette maga alá a törmelék - mondta el Sutopo Purwo Nugroho katasztrófavédelmi szóvivő. Az illetékes szerint a sziget keleti és nyugati részén lehet a legsúlyosabb a helyzet, ahol még nem mérték fel a károkat.A mentőcsapatok továbbra is keresik a túlélőket a romok alatt, az áldozatok száma valószínűleg tovább fog emelkedni - tette hozzá Nugroho.Több embert kellett evakuálni, köztük 900 helyi és külföldi turistát, akik a Gili-szigeteken rekedtek.A bali repülőtér megrongálódott a földrengésben, de ez nem befolyásolja a légi forgalmat - mondta el egy helyi tisztségviselő. A lomboki légikikötőben nem keletkezett kár, de hosszú sorok kígyóznak a reptéren, mert a földrengést követően számos turista úgy döntött, korábban befejezi indonéziai nyaralását.A szigeten több térségben áram- és telefonszolgáltatás nélkül maradtak az emberek.Az indonéz hadsereg hajóval egészségügyi és logisztikai segítséget, illetve ellátmányt küld Lombokra.Rövid ideig szökőárriadó is érvényben volt a térségben vasárnap. A meteorológiai szolgálat 10-13 centiméter magas cunamit mért a Lombokon található Carik, Badas, Lembar és Beno, valamint a környező szigetek közelében.Az amerikai földtani intézet (USGS) közlése szerint a földmozgás epicentruma a Lombok sziget északi partvidékén fekvő Loloan várostól 2 kilométerre keleti irányban, fészke pedig 10,5 kilométeres mélységben volt. Az indonéziai katasztrófavédelem jelentése szerint 15 kilométeres mélységben rengett a föld.A földrengés pánikot váltott ki a két szigeten nyaraló turisták és a helyi lakosok körében. Beszámolók szerint Balin több másodpercig érezhető volt a földmozgás, míg Lombokon mintegy fél percig volt érezhető a rengés, amelynek hatására az emberek kirohantak az utcára. Mindkét szigeten házak ezrei rongálódtak meg, számos régi épületben keletkezett kár Mataramban.Lombokot legutóbb egy hete rázta meg földrengés, akkor 17-en vesztették életüket, csaknem kétszázan megsérültek, és több ezer ház dőlt össze.A katasztrófavédelmi szóvivő szerint mintegy 10 ezer ember azóta is ideiglenes szállásokon él. Számuk a mostani földrengést követően jelentősen növekedhet.A mintegy 17 ezer szigetből álló Indonézia a csendes-óceáni tűzgyűrűn helyezkedik el, ahol gyakori a szeizmikus tevékenység. A földrengések többsége ugyanakkor nem túl erős.2004-ben egy tenger alatti, 9,3-es erősségű földrengés hatalmas méretű szökőárhoz vezetett Szumátra közelében. A cunami 220 ezer ember halálát okozta az Indiai-óceánnal határos országok partjainál. Csak Indonéziában 168 ezren vesztették életüket.