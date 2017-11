Illegális szeszkereskedelemmel vádolják a kabuli uniós képviselet több alkalmazottját

Egy nevének elhallgatását kérő uniós vezetőre hivatkozva a The Guardian című brit napilap arról számolt be, hogy az érintett alkalmazottak - akiknek az állampolgárságát nem közölték - 50 dollárért, a behozatali ár kétszereséért árusították a gint és a whiskyt, a vodkát pedig hatszorosáért, azaz 60 dollárért.



A lap szerint a feketekereskedelem élvezői afgán üzletemberek voltak. A szeszt használt hűtőszekrényekben vagy gázpalackokban szállították ki az uniós képviselet épületegyütteséből, főként az esti órákban.



A The Guardian által közzétett iratok tanúsága szerint az EU-képviselet több mint 500 ezer dollárt fizetett ki húsz hónap alatt az alkoholos italokat legnagyobb tételben szállító cégnek.



A muzulmán többségű Afganisztánban tilos az alkohol birtoklása és fogyasztása. A külképviseletek azonban mentesülnek az szeszes italok importtilalma alól, saját külföldi alkalmazottaik számára hozathatnak be alkoholos termékeket.



Egy uniós szóvivő az AFP megkeresésére elmondta, hogy az unió csalásügyi hivatala (OLAF) vizsgálatot folytat az ügyben.



A szóvivő nem kívánta a lap által közzétett részleteket kommentálni, amely szerint az egyik 2016. januári személyes megrendelés értéke 21 035 dollár (5,6 millió forint) volt. A szállítmányban 120 üveg Chivas Regal márkájú skót whisky volt.



A kabuli uniós képviseleten tavaly nyáron több tucatnyi uniós állampolgár dolgozott. A diplomáciai negyedben májusban elkövetett, 150 ember halálát okozó és másik 400 embert megsebesítő merénylet óta jelentősen csökkentették a képviselet létszámát.