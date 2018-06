Illegális bevándorlás: sem Csehország, sem Magyarország nem tett ígéretet Berlinnek

A dpa úgy tudja: a megállapodás támogatására Csehország, Lengyelország és Magyarország is ígéretet tett, holott ezek eddig elutasítóan viszonyultak Merkel kancellár migránspolitikájához.

Andrej Babis cseh kormányfő szombaton cáfolta, hogy Csehország ígéretet tett volna Angela Merkel német kancellárnak egy olyan megállapodás támogatására, amely szerint a német határról kiutasítandó migránsokat befogadnák azok az államok, amelyekben a migránsokat az Európai Unió területén először regisztrálták. Ilyen tárgyalásokra Csehország és Németország között nem került sor és a cseh kormány nem csatlakozott ilyen megállapodáshoz - reagált a cseh miniszterelnök, aki Franciaországban tartózkodik munkalátogatáson.A dpa német hírügynökség szombati jelentése szerint a német kancellár összesen 14 uniós tagállamtól kapott ígéretet arra, hogy készek megállapodni a Németországból kiutasítandó migránsok visszafogadásáról. Angela Merkel erről szombaton egy feljegyzésben tájékoztatta koalíciós partnereit, s a dokumentumot a dpa és a Reuters hírügynökséghez is eljuttaták."Már csütörtökön Brüsszelben, az Európai Tanács ülése előtt elmondtam, hogy Németország minket (Csehországot) nem szólított meg, s ebben a pillanatban ilyen megállapodást nem is írnék alá" - mutatott rá Andrej Babis. "Csehország és Németország között semmiféle tárgyalás ez ügyben nem volt és kormányom nem is tervezi, hogy egy ilyen megállapodáshoz, amely az illegális bevándorlók rendszeres befogadását jelentené, csatlakozna" - olvasható a kormányfő Prágában kiadott nyilatkozatában. A német Kereszténydemokrata Uniót (CDU) vezető kancellárnak július 1-jéig adott időt a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) arra, hogy európai megoldást találjon a Németországba tartó bevándorlók tömegének kezelésére. Ennek hiányában akár a testvérpárti szövetség és a kormánykoalíció is veszélybe kerülhet. A német hírügynökség értesülésével kapcsolatban Orbán Viktor magyar miniszterelnök az MTI megkeresére közölte: ez a szokásos politikai kacsa,