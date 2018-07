Illegális bevándorlás - Merkel: rendet kell teremteni a migráció területén

Rendet kell teremteni és érvényesíteni kell a jogszabályokat a migráció valamennyi formájának területén - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár szerdán a szövetségi parlamentben (Bundestag).



Angela Merkel a 2018-as szövetségi költségvetésnek a kancellári hivatal fejezetéről szóló vitájában kiemelte: a migráció ügyének kezelésétől függ, hogy fennmarad-e az Európai Unió (EU), ezért a kihívásra "jogilag megfelelő, realisztikus és szolidáris válaszokat kell adni, amelyek nem terhelik túl az embereket. Úgy kell eljárni, "hogy az emberek érezzék, hogy rend van és érvényesül a jog".



Rámutatott, hogy 2015-höz képest 95 százalékkal csökkent a Földközi-tengeren érkező menedékkérők száma. Azonban az EU külső határának védelmét tovább kell erősíteni - tette hozzá, kiemelve, hogy Németország is hozzájárul az uniós határ- és partvédelmi ügynökség, a Frontex fejlesztéséhez, mert a migráció közös ügy valamennyi tagország számára.



A Földközi-tengeren folytatott EU-s művelettel kapcsolatban hangoztatta, hogy mindenkinek be kell tartania a nemzetközi jog előírásait, így a nem kormányzati szervezeteknek is. A migráció "globális probléma, és globális választ igényel", ezért együtt kell működni a menekültek származási országaival. Mindenekelőtt az afrikai országok fejlődését kell elősegíteni, egy fejlesztési program, az úgynevezett Marshall-terv révén, de a legális migrációra is lehetőséget kell adni, ezért Németországban törvényt kell alkotni az EU-n kívüli képzett munkavállalók bevándorlásának szabályozásáról - mondta.



A menedékkérők másodlagos - EU-n belüli - migrációjáról hangsúlyozta, senki sem választhatja meg, hogy hol nyújtja be menedékjogi kérelmét, ezért a tagországok partneri együttműködésével vissza kell szorítani a migrációnak ezt a formáját.



Görögországgal már sikerült is megállapodni mindazon menedékkérők gyorsított visszafogadásáról, akiket ott regisztráltak, és ezért ott is kell lefolytatni menekültügyi eljárásukat, mégis továbbutaznak Németországba. Ezeket az embereket elkülönítik a határ térségében felállítandó központokban, és visszaszállítják Görögországa. Cserébe Németország a családegyesítés keretében befogad menekült státusszal rendelkező embereket Görögországból.



További megállapodásokat is kell kötni, ezekről Horst Seehofer belügyminiszter tárgyal majd a partnerországokkal - fejtette ki a kancellár. Beszédében egy sor aktuális ügyet érintett, a NATO-val kapcsolatban kiemelte, hogy Németország a szövetség egyik legaktívabb tagja, a katonai egységek létszámát tekintve a második legnagyobb hozzájárulást adja műveleteihez, és folytatja a védelmi kiadások növelését.



Az amerikai védővámokról szólva kiemelte, hogy a világgazdaság jó működéséhez partneri együttműködés kell, amihez azonban valamennyi fél elkötelezettsége szükséges. A kancellári hivatal költségvetési fejezetének vitája hagyományosan a parlamenti szezon legfontosabb eseménye, a kormány munkájának értékeléséről szól. Ősszel tartják, de 2018-as költségvetés összeállítása a kormányalakítás miatt elhúzódott, így a Bundestag csak az utóbbi napokban tudta napirendre venni a tervezetet.



Az ellenzéki pártok élesen bírálták az Angela Merkel vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) a Horst Seehofer vezette bajor Keresztényszociális Unió (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) koalíciójának munkáját. A legnagyobb ellenzéki párt, a CDU/CSU pártszövetségtől jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) vezérszónoka, Alice Weidel frakcióvezető lemondásra szólította fel a kancellárt.



A CDU és a CSU menekültügyi vitájára utalva hangsúlyozta, hogy a kormány válsága állandósult, mert Angela Merkel nem hajlandó elismerni, hogy "a befogadás kultúrája tévút volt". A kormány valójában már meg is bukott, de Angela Merkel "nagy fondorlattal" megőrizte pozícióját - mondta.



Az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) frakcióvezetője, Dietmar Bartsch szerint a CDU/CSU számára csak a hatalom fontos, és az, hogy melyik testvérpárt tudja legyűrni a másikat, amivel súlyos károkat okoznak a német demokráciának. Christian Lindner, a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) elnök-frakcióvezetője kiemelte, hogy a kormány már 2015 óta sikertelenül próbálkozik a menekültügyi problémák megoldásával, és nem foglalkozik a német társadalmat és gazdaságot feszítő többi súlyos kérdéssel, például az autógyártást megrengető dízelbotránnyal.



Anton Hofreiter, a Zöldek frakcióvezetője hangsúlyozta: a kormány feladata a problémák megoldása, de CDU és a CSU viszálykodása azt mutatja, hogy a jelenlegi német kormány nem a megoldást, hanem magát a problémát jelenti.