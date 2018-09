Illegális bevándorlás - Bundestag-alelnök: naivitás volt hinni a gyors integrációban

A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa a migrációs válság elmélyülésének harmadik érvfordulójával kapcsolatban adott nyilatkozatában kiemelte, hogy Angela Merkel 2015-ös döntései miatt egész Németország megváltozott, amit biztosan nem akart a kancellár.



Azonban "nem a múlton kell rágódni, hanem dolgozni kell a jövőért", fel kell számolni a menekülés okait, gondoskodni kell az EU külső határainak biztonságáról és minél gyorsabban haza kell juttatni a védelemre nem szoruló menedékkérőket.



Ennek a három feladatnak az elvégzésével meg lehet akadályozni, hogy a "szélsőjobb politikai tőkét kovácsoljon" a migráció ügyéből - mondta Hans-Peter Friedrich.



Angela Merkel 2015. augusztus 31-én tette híressé vált kijelentését, amely szerint Németország megbirkózik a menekültválsággal, "sikerülni fog, megoldjuk" (wir schaffen das), majd négy nappal később Werner Faymann akkori osztrák kancellárral úgy döntött, hogy Ausztrián keresztül Németországba utazhatnak a Magyarországon az osztrák határ felé gyalog elindult menedékkérők.



A döntések révén felerősödött menekülthullám Németországban "teljesen túlterhelte" az érkezőket segítő embereket, és túlterhelte "a migránsokat is, hiszen egy számukra vadidegen kultúrához kellett volna igazodniuk" - mondta Hans-Peter Friedrich.

Aláhúzta: mindez "a jövőben is óriási problémákat okoz majd", mert más országok után Németországban is "párhuzamos társadalmak fognak kialakulni, amelyeket nagyon nehéz lesz felszámolni".



A magyarországi határvédelmi erőfeszítésekről elmondta: Orbán Viktor magyar miniszterelnök már 2015-ben megfogalmazta, hogy a magyarok a német érdekeket is védik a magyar határ védelmével, a CSU pedig már akkor felismerte, hogy igaza van.



"Magyarország világosan megmutatta, hogy itt Európában a jog és a rend uralkodik,mi akarjuk ellenőrizni, ki lép az országunk területére, és nagyon örülök annak, hogy a kancellár az utóbbi időben egyre inkább elismeri ezt" - mondta Hans-Peter Friedrich.



Hozzátette: súlyos konfliktusokat okoz, ha "valaki óriási tömegben illegális migránsokat enged az országba, akiket nem tudunk integrálni, mert idegen a kultúrájuk", és "úgy tűnik, ezt a kancellár három évvel ezelőtt nem eléggé gondolta át".



A kancellár még szelfiket is készített menekültekkel, ami "hatalmas hiba" volt, mert ezzel "azt az érzést keltette, hogy mindenki jöhet, és a csempészek ezt ki is használták".



A magyar kormányfőt viszont "hatalmas dicséret illeti", mert a határkerítés azt az "egyértelmű üzenetet hordozta, hogy nem áll módunkban mindenkit befogadni, és igenis vannak határok, amelyeket be kell tartani" - mondta a Bundestag alelnöke.