II. Erzsébet vagyonkezelője is érintett az offshore-botrányban

A Paradise-iratok (Paradise Papers) néven kiszivárgott, 13,4 millió aktából álló adattömeg feldolgozásában világszerte 96 sajtó- és médiacég vesz részt, köztük a BBC brit közszolgálati médiatársaság Panorama című tényfeltáró televízióműsorának szerkesztősége és a The Guardian című baloldali brit napilap.A BBC és a brit lap közös vizsgálatáról vasárnap este közzétett első beszámolók szerint az ősi birtok után jelenleg is a Lancaster hercegségének (Duchy of Lancaster) nevét viselő, 1265-ben létrejött és jelenlegi feladatait különböző formákban 1399 óta ellátó vagyonkezelő 2004-ben 5 millió fontot - mai árfolyamon 1,8 milliárd forintot fektetett a Jubilee Absolute Return Fund Limited nevű alapba, amelynek központja a brit korona fennhatósága alá tartozó Bermudán működik.Ez a befektetés 2010-ben megszűnt.A dokumentumok tanúsága szerint a Duchy of Lancaster 2005-ben 7,5 millió dollár névértékű befektetést eszközölt a Kajmán-szigeteken bejegyzett Dover Street VI Cayman Fund LP nevű alapban is.A Duchy of Lancaster befektetéseiből jutott egy amerikai kiskereskedelmi cég, a BrightHouse nagy-britanniai üzletágának is. A BrightHouse főleg alacsony jövedelmű vásárlóknak nyújt fogyasztási hiteleket, amelyekből a vevők a cégtől háztartási berendezéseket vásárolhatnak.A BrightHouse-t azonban épp a minap marasztalta el a brit pénzügyi szektor felügyeleti hatósága, a Financial Conduct Authority (FCA), amelyhez fogyasztói bejelentések érkeztek a cég által felszámolt rendkívül magas kamatok miatt. Az FCA a múlt hónap végén arra kötelezte a BrightHouse-t, hogy csaknem negyedmillió ügyfelének nyújtson összesen 14,8 millió font - több mint 5 milliárd forint - visszatérítést.A csaknem 500 millió fontos vagyonportfoliót kezelő Duchy of Lancaster pénzügyi igazgatója vasárnap közölte a BBC-vel, hogy a hitbizomány befektetési stratégiáját saját befektetési tanácsadóinak ajánlásai határozzák meg, és a Duchy of Lancaster kizárólag "nagy becsben tartott" magántőkealapokban eszközöl befektetéseket. II. Erzsébet királynő személyesen semmiféle módon nem vesz részt a Duchy of Lancaster befektetési döntéseiben, és a hitbizománytól eredő jövedelme után - bár erre az uralkodói mentesség alapján nem lenne köteles - 1993 óta személyi jövedelemadót fizet.A BBC és a The Guardian a vasárnap esti feltáró riportokban nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a korona vagyonkezelőjével szemben semmiféle törvénysértés gyanúja nem merült fel a kiszivárgott dokumentumtömegben.A BBC televízió által megszólaltatott szakértők és kommentátorok egybehangzó véleménye szerint azonban a 91 esztendős II. Erzsébet királynőt minden bizonnyal meglehetősen kínosan érinti, hogy a monarchia ősi magánvagyon-kezelő intézménye offshore befektetési ügyletekbe keveredett.A tavaly kirobbant előző hasonló offshore-botrányban - amelyben a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda offshore cégalapítási tranzakcióiról szivárgott ki több millió bizalmas dokumentum - David Cameron akkori brit miniszterelnök is érintett volt. Azokból az iratokból kiderült ugyanis, hogy a volt kormányfő néhai édesapja, Ian Cameron társalapítóként, társtulajdonosként és társigazgatóként vett részt egy offshore befektetési cégben, amelyet bahamai és svájci székhellyel hoztak létre a Mossack Fonseca közreműködésével.A The Guardian akkori feltáró írása szerint az 1980-as évek elején Blairmore Holdings néven alapított cég három évtizeden át "egyetlen penny" adót sem fizetett Nagy-Britanniában. David Cameron a botrány kirobbanása után elismerte, hogy neki is voltak részvényei édesapja offshore befektetési vállalkozásában, de ezeket eladta, amikor 2010-ben miniszterelnök lett.