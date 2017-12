II. Erzsébet ezen a karácsonyon Londonra és Manchesterre gondol

A terrortámadások sújtotta brit városok helytállását méltatta hétfőn sugárzott karácsonyi üzenetében a brit uralkodó. II. Erzsébet királynő megemlékezett a nyári londoni tűzvész többtucatnyi halálos áldozatáról is.



Az életének 92., uralkodásának 66. esztendejében járó királynő hagyományosan karácsony első napján szól az Egyesült Királyság és a zömmel egykori brit gyarmatokból álló Nemzetközösség népeihez. Néhány nappal korábban rögzített, felvételről sugárzott karácsonyi üzeneteit - más nyilvános megszólalásaival ellentétben - mindig maga írja, kormányzati beleszólás nélkül.



A Buckingham-palotában - a királyi család első számú londoni rezidenciáján - felvett idei üzenetében kijelentette: ezen a karácsonyon Londonra és Manchesterre gondol, arra, hogy e két brit nagyváros erőteljes önazonossága miként gyűrte le az elmúlt tizenkét hónap terrortámadásainak következményeit.



Az idén öt terrorcselekményt hajtottak végre Nagy-Britanniában, négyet Londonban, egyet Manchesterben. E támadásokban összesen 36-an haltak meg. A legsúlyosabb a manchesteri merénylet volt, amelyet egy popkoncert helyszínén követett el egy öngyilkos iszlamista merénylő. A terrorista testére erősített pokolgép 22 embert, köztük hét gyermeket ölt meg.



Hétfői karácsonyi üzenetében II. Erzsébet királynő is kiemelte, hogy a manchesteri merénylet célpontjai között gyerekek is voltak. Felidézte, hogy néhány nappal a támadás után meglátogatta a sérült gyerekeket a manchesteri gyermekkórházban, és kijelentette: az általuk tanúsított rendkívüli bátorság mindenki számára példaként szolgál.



A királynő megemlékezett a nyugat-londoni Grenfell Tower toronyházban kitört júniusi tűzvész áldozatairól, és méltatta a katasztrófavédelmi szolgálatok tagjainak helytállását.



A tűzvész június 14-én hajnalban tört ki a 24 emeletes, 127 lakásos toronyházban. Az évtizedek óta példátlan tűzkatasztrófának a Scotland Yard adatai szerint 71 hivatalosan azonosított halálos áldozata van.



A brit uralkodó a biztonságos otthon és a család fontosságáról szólva megemlékezett arról is, hogy 96 esztendős férjével, Fülöp edinburghi herceggel a múlt hónapban ünnepelték 70. házassági évfordulójukat. Kijelentette: amikor ő született, az emberek még arra sem számíthattak biztosan, hogy egyáltalán élnek majd ennyi ideig, így annak idején valószínűleg még ki sem találták a platinaévforduló megjelölést, amelyet az udvar hivatalosan az ő 70. házassági évfordulójukra alkalmaz.



"Még Fülöp herceg is úgy döntött, hogy most már ideje lassítani egy kicsit, mivel ahogy a maga takarékos szóhasználatával megfogalmazta, ő már megtette a magáét" - mondta a királynő, arra utalva, hogy férje, aki az esküvőjük óta eltelt hét évtizedben több mint 22 ezer hivatalos programot teljesített, az ősszel visszavonult a közszerepléstől.



II. Erzsébet királynő megemlékezett arról is, hogy éppen hatvan éve, 1957-ben intézett először karácsonyi üzenetet nemzeteihez televíziós közvetítés formájában.