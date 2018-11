Így készülnek a migránskaravánra az Egyesült Államokban

Fotó: AFP

Több ezer fős migránskaraván tart az Egyesült Államok felé. Donald Trump amerikai elnök leszögezte: a karaván tagjait nem engedi be az országba. Mint mondta, elnöki rendeletet ad ki a migráció megfékezésére, az intézkedés már meg is hozta az eredményt.A mexikói határnál több ezer amerikai katona kezdett mozgolódásba, munkájukat drónok és helikopterek is segítik. A hadsereg tagjai drótkerítést húznak a határ mentén, egészen pontosan Texas állam déli részén.Hamarosan Arizona és California államban is elkezdik a határ megerősítését.A katonaság az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Irodájának embereivel együttműködve dolgozik a határvédelmen. Eddig mintegy 5200 katonát vezényeltek a határhoz, valamint 1000 tengerészgyalogost Californiához.