Így hat az Ausztriában dolgozók érzelmi kapcsolataira az ingázás - grafika

Házasságpróba

Kapcsolatépítés

Technikuselőny

Részmunkaidőben

A gyorsabb ügyintézésért



A Fairwork-projekt (Fair Labour Market Conditions in the Pannonia Region – Méltányos munkaerőpiaci feltételek a határ menti régiókban) a határon át munkába ingázók érdekében az osztrák és a magyar hatóságok, ügyintézők közti tartós együttműködési rendszerek kialakítását segíti.

Határon átnyúló szakszervezeti együttműködés révén jött létre a Fairwork-program, amely statisztikai felmérést végzett a Magyarországról Ausztriába munkába járók körében, helyzetüket vizsgálta. A kutatásról már írtunk az IngáZónában is, most újabb megállapításait közöljük.A rendszeres, hetente négyszeri-ötszöri határon át oda-vissza ingázás kárára lehet a házasságoknak, a szerelmeknek. Ezért felmérésünkben rákérdeztünk, hogy az ausztriai munkavállalás mennyire volt negatív hatással a párok érzelmi kapcsolataira. Ezek megromlása konkrétan váláshoz csak kevés esetben vezetett, de a tanácsadásainkon elhangzó történetek alapján bőven akad példa arra, hogy bizony a rendszeres ingázás nem javítja az érzelmi kapcsolatokat.Ez azonban már az a személyes szint, amelyet egy ehhez hasonló felmérés nem közölhet – jegyezte meg Horváth Csaba, a Fairwork projektmenedzsere. S hasonló a helyzet az ingázók egészségi állapotával: míg a válaszadók nem számoltak be jelentős arányban ezzel kapcsolatosan konkrétan súlyos változásokról, addig a határtérségben élők, az érintettek sok ilyen esetről tudnak, beszélnek.Egy esetleges munkahelyváltás miatt Ausztriában is hasznos, ha az embernek kialakult kapcsolatrendszere van. Szintén valószínűsíthető, hogy jobb eséllyel megtarthatja jelenlegi állását, életmódját a magyar dolgozó, ha a határon túl nem elszigetelten éli meg a munkavállalást, hanem megismer embereket, velük esetleg szorosabbra fűzi szakmai és személyes kapcsolatait.Ezért kíváncsi volt arra a Fairwork-program, hogy a különböző végzettségű ingázók mennyire képesek tartós kapcsolatokat létesíteni odaát. Válaszaik meglepően pozitív képet festenek. Gyakorlatilag a különböző képzettségi szinttel rendelkezők csoportjaihoz tartozók többsége képes kapcsolatokat építeni Ausztriában.Igazából a kapcsolatok nélküli kintlét csak az ingázók kisebbik részét jellemzi. Kifejezetten sok osztrákot megismertek a technikusi végzettségű magyarok, az ő adatuk kiugróan magas. Relatíve kevés az alacsony végzettségűek körében az, akinek kifejezetten sok kapcsolata született az idők során Ausztriában, náluk viszont azoknak a száma magasabb sokkal az átlagnál, akiknek közepes számú kapcsolatuk van. Mindeközben csupán minden ötödik ingázó magyar számolt be arról, hogy leromlott a hazai kapcsolatrendszere. A túlnyomó többség meg tudta őrizni hazai kapcsolatait, sőt, tízből egy ingázó még bővítette is azokat.Az ingázást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, ahogy azt a határ menti legendákban elmesélik. E sztorik szerint az ingázók csak aludni járnak haza, napközben Ausztriában vannak. Vannak persze ilyen helyzetben lévők, azonban csupán kisebbséget tesznek ki. A hétvégéken jelentős arányban itthon vannak az ingázók, nyilván ekkor ápolják a magyarországi családi, baráti és szakmai kapcsolataikat is.Meglepő módon azonban kifejezetten nagy azok száma, akik akár napközben is otthon vannak. Ennek az lehet az oka, hogy az osztrákoknál jellemző a részmunkaidős foglalkoztatás, ezért bizonyos napokon, napszakokban az ingázók Magyarországon tartózkodhatnak hét közben is. Ápolhatják kapcsolataikat, ügyeket intézhetnek, nem szakadnak el a magyarországi élettől. Így az sem furcsállható, hogy arra a kérdésre, mennyire követik a hazai politikai, gazdasági folyamatokat, a legtipikusabb válasz az volt: valamennyire.