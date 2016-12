Így biztosítják a Times Square-t szilveszterkor

Kukás kocsikkal és homokkal megrakott teherautókkal biztosítják a New York-i Times Square-en ünneplők biztonságát szilveszterkor, hogy ne történhessen teherautóval elkövetett merénylet, mint amilyet december 19-én Berlinben vagy július 14-én Nizzában követtek el.



Carlos Gomez, New York rendőrfőnöke csütörtökön közölte, hogy 65 kukás kocsi és homokkal megrakott teherautó veszi körbe a teret, amelyen rendszerint több mint egymillióan köszöntik az új esztendőt.



Hozzátette, hogy száz rendőrautó is elbarikádozza az utcákat, és hétezer rendőr teljesít majd szolgálatot robbanószer kiszimatolására kiképzett kutyákkal, továbbá állig felfegyverzett terrorelhárító egységek is jelen lesznek.



A hatóságok közölték, hogy nem tudnak merénylettervről a Times Square-i tömeg ellen.