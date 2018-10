Húsz halottja van egy autóbalesetnek New York államban - esküvőre tartottak a limuzinban

Húsz halálos áldozatot követelő autóbaleset történt New York államban. A baleset az állam középső vidékén, a New York városától mintegy 270 kilométernyire északra fekvő Schoharie településen történt. A lejtős úton egy esküvőre meghívott vendégeket szállító limuzin belerohant egy kávézó épülete előtti autóba. A limuzinban 18 ember utazott, ők és a kávézó előtt álló két ember meghaltak.



A baleset szombaton éjjel történt, az amerikai média vasárnap tudósított róla. A The Times Union című helyi lap szerint a limuzin a lejtős úton, a kanyarban felgyorsított a baleset bekövetkezte előtt. A rendőrségi jelentés szerint két autó ütközött, de részleteket egyelőre nem közöltek.



Nyitóoldali képünk illusztráció.