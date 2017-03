Hóvihar miatt elhalasztották Trump és Merkel találkozóját

Az Egyesült Államokban hétfő estétől várható hóviharok miatt keddről péntekre halasztották Donald Trump amerikai elnök és Angela Merkel német kancellár washingtoni találkozóját - jelentette be a Fhér Ház szóvivője.



A találkozó pár nappal történő elhalasztásáról Sean Spicer szokásos napi sajtóértekezletén tájékoztatta az újságírókat. A szóvivő közölte: Trump elnök hétfőn telefonon beszélt Merkel kancellárral, s a döntést közösen hozták meg.



Mindezt Angela Merkel kancellár is megerősítette Berlinben hétfő délután újságírók előtt.



A meteorológiai előrejelzések szerint az Egyesült Államok keleti partvidékén hétfő estétől óriási téli hóviharok várhatóak, a légitársaságok már jelezték, hogy hétfő estétől több ezer járatot törölnek Washingtontól New Yorkon át Bostonig.