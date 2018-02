Hosszúra nyúlt Ferenc pápa és Erdogan török elnök megbeszélése

A török elnök tízperces késéssel érkezett meg a zárt ajtók mögött tartott találkozóra, amelyen rajtuk kívül csak két tolmács vett részt. A több mint ötven perces megbeszélés jóval túllépte az államfők számára a vatikáni protokollban előírt időt.



A török elnököt kísérő 16 fős delegációban hét nő is volt, négyen kendővel fedték fejüket. Ferenc pápa a többi között egy olyan érmét ajándékozott a török elnöknek, amelyen a béke angyala a "háború ördögét" pusztítja el. Erdogan elnök Isztambul látképét nyújtotta át a pápának, valamint Dzsalál ad-Dín Rúmi 13. századi szunnita muzulmán teológus könyveit.



Recep Tayyip Erdogant Pietro Parolin szentszéki államtitkár és Paul Richard Gallagher vatikáni külügyminiszter is fogadta.



A török elnök és kísérete felkereste a Szent Péter-bazilikát, amelyet a Szent Péter térrel és a Vatikán egész környékével teljesen lezártak rómaiak és turisták előtt is, ami ritkán fordul elő.



A Vatikán honlapján megjelent közlemény szerint a katolikus egyházfő és a török elnök találkozóján szó volt a kétoldalú kapcsolatokról, Törökország helyzetéről és az országban élő katolikus közösségről. Témaként szerepeltek a Törökországban befogadott menekültekek, a közel-keleti helyzet különösképpen Jeruzsálem városának státusza. A felek a béke előmozdítását szorgalmazták a térségben a párbeszéd és a tárgyalás eszközeivel az emberi jogok és a nemzetközi jogszabályok tiszteletben tartásával - olvasható a sajtóközleményben.



Erdogant délután Sergio Mattarella olasz államfő, majd Paolo Gentiloni kormányfő fogadja.



Erdogan római látogatásán fokozott biztonsági óvintézkedéseket léptettek életbe: 3500 katona és rendőr vigyázza a török elnököt, aki 30 járműből álló konvojjal mozog Rómában. Az épületek tetején mesterlövészek helyezkedtek el. Róma központjában hétfőn betiltották a tüntetéseket. Az Olaszországban élő kurdok a velencei Szent Márk téren és a római Angyalvárnál rendeztek megmozdulást. A feszült római demonstráción 150-en vettek részt: a tüntetők összecsaptak az olasz rendőrökkel, 2 személyt őrizetbe vettek, egy tüntető megsérült.



Erdogan egyetlen kérését utasították csak el az olasz hatóságok: azt, hogy a Mattarella olasz elnökkel tartandó ebéden a török elnök ételkostolója egyen először az Erdogannak felszolgált fogásokból.