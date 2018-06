Hosszas nyomozás után elfogták a magyar betörőbandát Ausztriában

A burgenlandi rendőrség fogta el azt a magyar betörőbandát, aminek hat tagja Burgenlandban, Alsó-Ausztriában, Stájerországban és Karintiában fosztogatott, összesen 270 000 euró kárt okoztak -A bandát az egykori siegendorf-i cukorgyár területén kapták el. Magyarországon a bűncselekmény mind a hat elkövetője már bűnügyi nyilvántartással rendelkezik. Lopás, betörés, betöréses lopás és csalás miatt, de egyéb bűncselekmények, például rablás, fegyveres rablás, csoportosan elkövetett rablás, kábítószerrel való visszaélés, garázdaság, testi sértés, súlyos testi sértés, üzletszerű kéjelgés elősegítése és okirat hamisítás, valamint egyéb meg nem nevezett bűncselekmények miatt.Az első esetek után a rendőrség is zavarban volt. Számos betörést jelentettek Alsó-Ausztriában, Stájerországvan és Karintia területén, ahol jelentős károkozásról számoltak be, de nyomok aligha voltak. Kizárólag nagy értékű építőipari gépek és speciális szerszámok tűntek el.Végül a magyar rendőség munkatársai értesítették a burgenlandi tisztviselő kollégákat, és megneveztek egy csoportot, akik számításba jöhettek.Ezt követően a nyomozók folyamatosan vizsgálták az eseményekhez kapcsolható neveket és rendszámtáblákat, s sikerült tavaly decemberben lefülelni a hattagú betörőbandát. Amint az országba beléptek, a civil ruhás rendőrök kezdték követni őket. A nyomozás eredményesnek bizonyult, hiszen a banda aznap is azért indult útnak, hogy újabb bűncselekményt kövessenek el.Az alsó-ausztriai Gloggnitzban törtek be egy helyre, majd Magyarország felé menekültek, ahol már várta őket a rendőrség csapdája. Vallomást egyikőjük sem tett.