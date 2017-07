Horvátországban lesz a vakáció? Ezt ne kockáztassa, mert 100 ezres bírság lehet a vége!

Habár a magyarok jelentős része továbbra is belföldön tölti el nyári szabadságát, a június közepétől augusztus végéig tartó időszakban hagyományosan megemelkedik a külföldre utazók száma is. A felmérések szerint a magyar családoknál pedig idén is Horvátország számít a legnépszerűbb úti célnak. Éppen ezért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nagyon komoly bírságra számíthat az, aki engedély nélkül pecázik az Adrián.Az ellenőrzés ugyan nem túl gyakori, akit viszont elkapnakis számíthat. Egy biztos: olcsóbb megvenni a napi horgászjegyeket. Bővebb részletek