Horvátországban ideiglenesen felfüggesztették a szigorított határellenőrzést

Ideiglenesen felfüggesztették a horvát hatóságok a szigorított határellenőrzést a horvát-szlovén és a horvát-magyar határon, miután az előző naptól érvényes szabályok miatt hatalmas kocsisor torlódott fel a két említett határszakaszon - derült ki a horvát belügyminisztérium közleményéből.A horvát hatóságok a hatalmas torlódásokról előzőleg értesítették Dimitrisz Avramopulosz uniós migrációs biztost, akivel a közlemény szerint megállapodtak a felfüggesztésről.Jelenleg csak szúrópróbaszerű, célzott ellenőrzéseket végeznek a horvát-szlovén és a horvát-magyar határon.A közlemény nem tért ki arra, hogy az említett határszakaszok másik - szlovén és magyar - oldalán változatlanul folyik a szigorú ellenőrzés. Péntektől az Európai Unióban szabad mozgási joggal rendelkező polgárok úti okmányait is ellenőrizni kell mind belépéskor, mind kilépéskor, és össze kell vetni a Schengeni Információs Rendszerrel (SIS), illetve az Interpol lopott vagy elveszett dokumentumokra vonatkozó adatbázisával (SLTD), hogy a hatóságok meggyőződjenek arról, az illető nem jelent biztonsági kockázatot, közrendvédelmi vagy közegészségügyi kockázatot az EU-ban. A szigorítás nemcsak az unió külső határaira vonatkozik, hanem minden olyan uniós belső határra, ahol a tagállamok még nem állapodtak meg a határellenőrzés megszüntetéséről, a közút mellett kiterjed a vasúti, a légi és a tengeri határokra is.A horvát rendőrség közleménye szerint bár a horvát hatóságok minden technikai és emberi erőforrást bevetettek, valamint együttműködtek a szlovén és a magyar kollégáikkal, mégsem sikerült csökkenteniük a torlódásokat és a várakozási időt a határátkelőkön.A horvát belügyminiszter szombat délelőtt a sajtónak úgy nyilatkozott: a határokon fennálló problémákról értesítették Andrej Plenkovic horvát kormányfőt. "Megpróbáljuk megbeszélni azokkal, akik ezt a rendeletet meghozták, hogy rendezzék a helyzet" - hangsúlyozta.A horvát sajtó szombaton arról cikkezett: amennyiben marad a Schengeni határellenőrzési kódex, veszélybe kerül a horvát turizmus. A nap folyamán a horvát-szlovén közúti határátkelőhelyeken hat kilométernél is hosszabb sorok alakultak ki és négy óránál is többet kellett várni az átlépésre.A Novi List című regionális napilap arról írt, hogy az isztriai egészségturizmusban dolgozó orvosok, fogorvosok már zúgolódnak. Az Ausztriából és Olaszországból érkező páciensek fele visszafordult a határon, aki pedig nem adta fel, azok négy óra késéssel érkezett meg.