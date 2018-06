Horvátországba készül? Akkor ezt jó, ha tudja!

Az idén nyáron is drágulnak a horvát autópályadíjak: június 15-től szeptember 14-ig tíz százalékkal drágább, szezonális árat kell fizetni az autópályák használatáért - közölte a horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC) hétfőn.



A Zágráb-Split közötti autópályaszakasz díja 200 kunára (8690 forint) emelkedik. A Zágráb-Rijeka útszakaszon 77 kunát (3345 forint) kell fizetni. A magyar határtól a Zágrábig tartó autópályán 47 kuna (2042 forint) a jegy ára.



Aki az ország keleti feléből utazik az Adriai-tengerre és Udvarnál vagy Drávaszabolcsnál lépi át a határt, valamint Eszéknél hajt fel az autópályára, Zágrábig 135 kunát (5865 forint) fog fizetni. Az autópályadíjak euróban is fizethetők, a visszajáró összeget azonban horvát kunában fizetik ki.



Kedvezményre tehetnek szert azok az autósok, akik rendelkeznek elektronikus ENC-készülékkel, ennek használata 21,7 százalékos engedményre jogosít.



A készülékek a fizetőkapuk melletti irodákban megvásárolhatók és készpénzzel is feltölthetők, minimálisan 100 kunával, és az összeg akár jövőre is felhasználható. A készülékkel elkerülhető a sorban állás a fizetőkapuknál, az ENC feliratú kapunál néhány percen belül tovább lehet haladni. A dobozt egyszerűen a szélvédőnél kell tartani, a sorompóhoz érve az eszköz sípol, majd nyílik a kapu. A lehajtást az autópályáról regisztrálja a következő ENC feliratú kapu, és leveszi a készülékről az útdíjnak megfelelő összeget, ami a kijelzőn láthatóvá válik, mint ahogy az is, hogy mennyi pénz maradt a készüléken.



A szezonális díjak modelljét tavaly vezette be Horvátország a nyári, három hónapos időszakra, amikor megnő a forgalom az autópályákon az idegenforgalmi idény miatt.



Az intézkedés a horvát kormány tavaly elfogadott, az autópálya-kezelő vállalatok átszervezésére irányuló reformtervezetének része. A HAC egész éves bevétele 40 százalékára tesz szert a nyári hónapokban, a forgalom egyes útszakaszon ilyenkor a háromszorosára növekszik az év többi időszakához viszonyítva.