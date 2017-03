Horvátország is vizsgálja a multik által forgalmazott termékek minőségét

Horvátország is vizsgálja, hogy van-e eltérés a nagy nemzetközi cégek által Nyugat-Európában és Horvátországban forgalmazott termékek összetétele és minősége között - jelentette be Andrija Stampar, a horvát közegészségügyi intézet igazgatója szerdán.



Stampar elmondta: a projektet három szakaszra osztják, a vizsgálatok elvégzésében pedig több horvát intézmény és egyetem is részt vesz.



Kifejtette, hogy az első fázisban 23 élelmiszeripari és öt háztartás-vegyipari - mosópor, öblítő és személyi higiénés - termék listáját határozzák meg, amelynek összeállításához 800 horvát állampolgárt kérdeznek meg. A második fázisban összehasonlítják a Németországban és Horvátországban forgalmazott azonos termékek minőségét, míg a harmadig fázisban nyilvánosságra hozzák a laboratóriumi tesztek eredményét.



"Az élelmiszerbiztonság és minőség elsődleges szempont számunkra, ezért nem akarunk kettős mércét, amikor ugyanazon termékek forgalmazásáról van szó Horvátországban vagy Nyugat-Európában" - húzta alá az igazgató.



Jelezte, hogy minden vizsgálatot szakszerűen végeznek el, és hiteles eredményeket hoznak nyilvánosságra.



Egy korábban végzett közvélemény-kutatás eredménye szerint a horvátok 82,6 százaléka úgy véli, a multinacionális vállalatok sokkal alacsonyabb minőségű élelmiszert és italokat árulnak Közép- és Kelet-Európa országaiban, mint az unió nyugati felében. A megkérdezettek 70 százaléka szerint ezen vállaltok szemében "másodrendű állampolgárok vagyunk az Európai Unióban".