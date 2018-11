Horvát külügyminiszter: Magyarország támogatja Horvátország OECD-csatlakozását

"Magyarország szomszédos és baráti ország, amellyel számos történelmi, kulturális és más jellegű kapcsolatok kötnek össze minket, de leginkább az emberi kapcsolatok szorosak és közeliek" - hangsúlyozta a tárcavezető, majd hozzátette: Magyarország támogatja Horvátország OECD-csatlakozását.



A miniszter az interjúban arra az újságírói kérdésre válaszolt, hogy Budapest gátolja-e Horvátország OECD-csatlakozását, továbbá, hogy milyen jelenleg Zágráb viszonya Magyarországgal.



A tárcavezető nem utalt részletekre arra vonatkozóan, hogy Magyarország mikor döntött Zágráb OECD-csatlakozásának támogatásáról.



A Vecernji List ugyanakkor emlékeztetett: a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium tavaly szeptemberben még azt közölte, hogy Magyarország nem támogatja Horvátország OECD-csatlakozási kérelmét a Mol magyar olajipari vállalat horvátországi beruházása körül kialakult helyzet, valamint a Mol vezetőjével szembeni horvát magatartás miatt.



A lap címoldalán külön cikkben foglalkozott azzal is, hogy Orbán Viktor december elején részt vesz Zágrábban a Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) elnevezésű regionális együttműködési tömörülés tagállamainak kormányfői találkozóján. Utalt arra, hogy a magyar miniszterelnök hivatalosan 2011-óta nem járt Horvátországban.



Az újság a tervezett látogatás bejelentéséből arra következtetett, hogy normalizálódik a két ország viszonya, amely először a Mol, majd később a menekültválság miatt jelentősen megromlott Zoran Milanovic szocialista miniszterelnök kormányzása alatt.



A magyar miniszterelnök zágrábi útjáról az MTI-re hivatkozva szombaton a HINA horvát hírügynökség is beszámolt. A hírügynökség kiemelte azt is, hogy Magyarország már nem ellenzi Magyarország csatlakozását az OECD-hez.



Andrej Plenkovic horvát kormányfő szombaton egy kiállításon tett látogatása során Zágrábban újságírók előtt ugyancsak megerősítette, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő Zágrábba látogat. Megerősítette azt is: Magyarország egy hónappal ezelőtt döntött arról, hogy nem gátolja tovább Horvátország OECD-csatlakozását.



A magyar miniszterelnök részt vesz a Közép-Európai Kezdeményezés kormányfői találkozóján, amelyre december elején kerül sor - mondta el Plenkovic is. A kormányfő hozzátette: "egyébként is szeretnék javítani a Magyarországgal való viszonyon, számunkra fontos szomszédos országról van szó, és úgy vélem, a számos nyitott kérdés ellenére mindig meg kell találnunk azt a közös nevezőt, amely összeköt bennünket".



Kiemelte, hogy a már több mint egy évtizede tartó Mol-INA-ügy az egyetlen olyan kérdés, amely nehezítette a két ország kapcsolatait . "A megbeszélések több csatornán keresztül folynak, az igazságügytől a nemzetközi döntőbíróságon át egészen a politikai párbeszédig" - húzta alá.