Horst Seehofer azt ígéri, hogy felgyorsítja a visszautasított menedékkérők hazatelepítését

A bajor miniszterelnöki tisztségből távozó politikus, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke a Bild am Sonntag című napilapban vasárnap közölt interjúban azt mondta, hogy az általa vezetett Bajorország Európa egyik legbiztonságosabb régiója, és Németország egésze is azzá válhat.



Németországnak nyitott és liberális államnak kell maradnia. "De amikor a polgárok védelméről van szó, erős államra van szükségünk" - fejtette ki Seehofer.



"Konszenzusnak kell lennie... hogy nem fogjuk többé tolerálni az olyan területeket, ahol a jogállam nem működik" - tette hozzá, és a jövőbeni intézkedések között említette a nagyobb térfigyelő rendszer kiépítését, valamint a menedékkérelmek elbírálásának és a visszautasított menedékkérők hazatelepítésének felgyorsítását.



Németország 2015 és 2016-ban több mint egymillió migránst fogadott be. Többségük muszlim volt és érkezésük felerősítette a migránsellenességet Németországban.



Seehofer az Angela Merkel által 2013 óta vezetett régi-új konzervatív-szociáldemokrata koalíció alakuló kormányában lesz belügyminiszter, ezért lemond a bajor miniszterelnöki tisztségről. Merkel, Seehofer és Olaf Scholz, Német Szociáldemokrata Párt (SPD) ügyvezető elnöke hétfőn írja alá a koalíciós megoldást, és mutatja be a kormány száznapos programját.



Seehofer azt mondta a vasárnap megjelent interjúban, hogy a koalíciós partnereknek fel kell gyorsítaniuk a reformok végrehajtását, és tartózkodniuk kell az egymás elleni támadásoktól.



"A nagykoalíció mottója most a szorgalmas munka a túlbuzgó acsarkodás helyett" - mondta a politikus.



A Reuters szerint azonban törésvonalak már most megmutatkoznak a koalíciós partnerek között, feszültség van köztük a reformok ütemezése és mélysége miatt. Seehofernek várhatóan vitája lesz a polgári jogokról a szociáldemokrata (SPD) Katarina Barley igazságügyi miniszterrel, Merkelnek pedig az állami költekezés és az euróövezet reformja miatt lesznek nézeteltérései Olaf Scholz szociáldemokrata pénzügyminiszterrel.



Az SPD-t ráadásul várhatóan fel fogja bátorítani a polgárok növekvő támogatottsága. Egy vasárnap megjelent közvélemény-kutatás szerint az SPD támogatottsága egy hét leforgása alatt három százalékponttal nőt, és jelenleg 19 százalékon áll, míg a Merkel vezette konzervatívok változatlanul 33 százalékon vannak.