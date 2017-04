Holtan találták id. Cuba Goodingot - Kábítószer végezhetett vele

Elhunyt Cuba Gooding Sr. bluesénekes, az Oscar-díjas színész, Cuba Gooding Jr. apja.A 72 éves énekest csütörtökön autójában találták meg holtan Los Angeles Woodland Hills negyedében. A férfi halálának okát a helyi halottkémi hivatal vizsgálja. Az autóban, amely egy forgalmas utcán állt, kábítószeres felszerelést és alkoholt is találtak. A TMZ celebportál szerint túladagolás lehet a halál oka.Idősebb Gooding az Everybody Plays the Fool című számmal lett híres, amelyet a 70-es években a The Main Ingredient RÚB együttes énekeseként adott elő.A toplistás siker tette lehetővé, hogy családjával Bronxból Dél-Kaliforniába költözzön. Apja annak idején Barbadosról szökött 1936-ban Kubába - ezért adta fiának a Cuba keresztnevet -, majd onnan érkezett Manhattanbe, ahol taxisofőrként dolgozott.Gooding 1977-ben kezdett önálló karrierbe, két albuma jelent meg a Motown lemezkiadónál. A nyolcvanas években ismét csatlakozott a The Main Ingredienthez. Szólókarrierjét 1993-ban fejezte be, és az együttes 1999-es újjáalakulásában sem vett már részt. Néhány alkalommal a filmvásznon is feltűnt kisebb szerepekben.Négy gyermeke közül három színész, egy pedig zenész lett.