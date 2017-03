Hollandiai választások: csaknem végleges eredmény szerint a jobboldali kormánypárt győzött

Ezzel a 150 fős parlamentben a VVD várhatóan 32, a PVV pedig 19 képviselői mandátumot tudhat magáénak.



A harmadik helyen a legfrissebb értesülések szerint 12,6 százalékkal a kereszténydemokrata párt (CDA) végzett, negyedik pedig, hajszállal lemaradva a liberális D66. A holland sajtó szerint ez a két párt is 19-19 parlamenti helyhez juthat.



A környezetvédő Zöld Baloldal (GroenLinks) 15, a szocialisták 14, a szociáldemokrata Munkapárt (PvdA) kilenc, a Keresztény Unió (CU) pedig hat képviselőhöz juthat.



Az Ipsos közvélemény-kutató intézet jelentése szerint a részvételi arány rendkívül magas, közel 82 százalékos volt.



Szakértők korábban arról számoltak be, hogy négy párt koalíciójára lesz szükség a kormányalakításhoz, amelyhez legalább 76 képviselői helyre van szükség.



Mark Rutte miniszterelnök az exit poll eredmények tükrében, amelyek már előrejelezték fölényes győzelmét, kijelentette: "Működött az üzenetünk. A következő néhány évben is folytatni akarjuk a munkánkat, hogy Hollandia továbbra is biztonságos és stabil ország legyen." Mint mondta, azt az üzenetet kapják Európa minden részéről, hogy Hollandia megállította a populizmus rossz formáinak terjedését.



Wilders hajnalban elismerte pártja vereségét és kijelentette: a Szabadságpárt kemény ellenzéki erő lesz a következő parlamentben.