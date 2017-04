Hollande mozgósításra kérte a kormánytagokat Le Pen ellen

Francois Hollande francia államfő a szerdai kormányülésen azt kérte a kormányától, hogy "teljesen kötelezzék el magukat az elnökválasztási kampányban annak érdekében, hogy Marine Le Pen eredménye a lehető legalacsonyabb legyen" a május 7-i második fordulóban - közölte szerdán a kormányszóvivő.



Stéphane Le Foll szerint a baloldali államfő - aki már hétfőn jelezte, hogy a centrista Emmanuel Macronra szavaz a második fordulóban - azt kérte a miniszterektől, hogy teljes erővel mozgósítsanak a kampányban". A kormányszóvivő hozzátette, hogy jóllehet "Emmanuel Macron győzelme valószínűsíthető, a gondot a Nemzeti Front eredménye jelentheti".



"Nem ugyanaz egy elnökválasztási második forduló 30-35 vagy pedig 40 százalékos eredménnyel" - hangsúlyozta Le Foll.



A végleges adatok szerint Emmanuel Macron végzett az első helyen az elnökválasztás vasárnapi, első fordulójában a voksok 24 százalékával, míg Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje a második helyen futott be a szavazatok 21,3 százalékával. A második fordulót május 7-én rendezik, az OpinionWay francia közvélemény-kutató intézet friss felmérése szerint Macron 61 százalékot is szerezhet, míg Le Pennek 39 százalékot jeleznek előre.



A radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje először 2002-ben jutott be a második fordulóba, akkor még a pártalapító Jean-Marie Le Pen személyében, aki végül 18 százalékos eredménnyel kikapott a jobboldali Jacques Chrirac akkori államfőtől. A két forduló között nem volt igazán kampány, mert minden politikus Le Pen ellen mozgósított és a május 1-i hagyományos felvonulás a Nemzeti Front elleni több milliós országos tiltakozó megmozdulássá vált, Chirac pedig nem volt hajlandó részt venni televíziós vitán Le Pennel.



A Marine Le Pen vezette Nemzeti Front megítélése azonban jelentősen változott a párt szalonképessé választásával, jelenleg semmilyen tiltakozó megmozdulás nem szerveződik.



Jean-Marc Ayrault külügyminiszter sajnálatát fejezte ki, hogy ennyire hétköznapivá vált a radikális jobboldal.



"2002-ben felléptünk. Most az a benyomásom, hogy a banalizálódás korszakát éljük, a farkasból bárány lett, pedig Marine Le Pen ugyanazt a politikát képviseli, mint az apja" - mondta a kormányülést követően a külügyminiszter.



Ségolene Royal környezetvédelmi miniszter is mobilizációra szólított fel szerdán, s "kiváló hírnek" nevezte, hogy Emmanuel Macron nyerte meg az első fordulót. Arra hívta fel a figyelmet, hogy azok az országok, amelyek azt szeretnék, hogy "Franciaország sikeres legyen és úgy tekintenek Franciaországra, mint a világ egyik vezető országára, nagyon örülnek" Macron várható győzelmének.