Hollande elárulta, kire szavaz a második fordulóban

Francois Hollande francia államfő hétfőn bejelentette, hogy Emmanuel Macronra szavaz az elnökválasztás második fordulójában szemben "azzal a kockázattal", amelyet "a szélsőjobboldal jelent Franciaország jövőjére".



"A szélsőjobboldal bejutása ismét kockázattal jár hazánk számára. Egy ilyen kockázattal szemben mobilizáció szükséges és egyértelmű választás. Emmanuel Macronra szavazok" - mondta a francia elnök rövid televíziós beszédében.



A leköszönő szocialista államfő, aki a népszerűségvesztése miatt nem jelöltette magát újra, óva intett az Európai Unióval történő szakítás veszélyétől a radikális jobboldali Marine Le Pen győzelme esetén. A radikális jobboldali politikus ugyanis kivezetné Franciaországot az eurózónából és az uniós kilépésről népszavazást írna ki.



Francois Hollande elítélte a Marine Le Pent jelölő Nemzeti Front programja megvalósításának következményeit is, amelyek szerinte "a vásárlóerő közvetlen csökkenésével, munkahelyek ezreinek megszűnésével, a legkiszolgáltatottabbakat sújtó, példanélküli áremelkedésekkel" járnának.



"Az ország kohézióját és szolidaritást megkövetelő terrorfenyegetettséggel szemben, a szélsőjobboldal alapjaiban osztaná meg Franciaországot és származása szempontjából megbélyegezné honfitársaink egy részét" - vélte a köztársasági elnök.



A végleges adatok szerint Emmanuel Macron centrista politikus végzett az első helyen az elnökválasztás vasárnapi, első fordulójában a voksok 23,75 százalékával, míg Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje a második helyen futott be a szavazatok 21,53 százalékával. A második fordulót május 7-én rendezik, az OpinionWay francia közvélemény-kutató intézet friss felmérése szerint Macron 61 százalékot is szerezhet, míg Le Pennek 39 százalékot jeleznek előre.