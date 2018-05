Hivatalosan is vádat emelnek Harvey Weinstein ellen

A vádesküdtszék jóváhagyta a Harvey Weinstein elleni vádakat és nemi erőszak, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt hivatalosan is vádat emelt az egykori filmmogul ellen a manhattani államügyész közlése szerint.



Weinstein múlt hét pénteken feladta magát a New York-i rendőrségen, majd átszállították a bíróságra, ahol két nő sérelmére elkövetett nemi erőszakkal, szexuális zaklatással, erőszakos nemi közösüléssel és szexuális bűncselekménnyel vádolták meg. A filmmogult még aznap egymillió dollár óvadék ellenében szabadon engedték, de elektronikus nyomkövetőt kell viselnie és nem hagyhatja el New York és Connecticut államot.



A vádesküdtszék feladata annak eldöntése volt, hogy a pénteken ismertetett vádak megállják-e a helyüket.



"Ez a vádemelés egy lépéssel közelebb viszi a vádlottat a felelősségre vonáshoz. Hatóságunk az ügyet nem a sajtóban, hanem a tárgyalóteremben kívánja tárgyalni, ahova tartozik" - mondta Cyrus Vence államügyész.



Benjamin Brafman, Weinstein ügyvédje korábban úgy nyilatkozott, hogy ügyfele nem tesz vallomást a vádesküdtszék előtt, mivel nincs elég idő a felkészítésére. Az ügyvéd a sajtóhoz eljuttatott közleményében azt kifogásolta, hogy olyan információt tartottak vissza, amely Weinstein védelmét segíthetné.



A vádesküdtszék vádemelése után Brafman azt mondta, nem lepte meg ez a lépés, ugyanakkor kifejtette, hogy ez pusztán "formaság" és Weinstein következetesen tagadni fogja az ellene felhozott, "meg nem erősített" vádakat.



Weinstein a hivatalos vád szerint Lucia Evanst orális szexre kényszerítette tribecai irodájában 2004-ben. Egy másik, meg nem nevezett nőt állítása szerint Weinstein 2013-ban erőszakolt meg egy hotelben. Brafman azt mondta, a férfi 10 éven át tartott fenn közös megegyezésen alapuló kapcsolatot az utóbbi nővel és ez a viszony az állítólagos erőszaktevés után is folytatódott.



Weinstein a vádak alapján akár 25 év börtönbüntetést is kaphat a Variety szerint.



A Miramax filmstúdió és a Weinstein-vállalat társalapítóját összesen több mint 70 nő - köztük Salma Hayek, Ashley Judd, Rose McGowan és Gwyneth Paltrow - vádolta meg nemi erőszakkal és szexuális zaklatással 2017 októbere óta, amikor a The New York Times és a The New Yorker amerikai napilapok feltárták a producer zaklatási ügyeit.



A botrány kirobbanása után Harvey Weinsteint eltávolították a cég éléről, az amerikai filmakadémia pedig megvonta tőle a tagságot. A bukott filmmogul ellen Los Angelesben és Londonban is rendőrségi vizsgálat folyik a bejelentések alapján.



A 66 éves Weinstein helytelen szexuális viselkedését elismerte, de következetesen tagadja, hogy valaha közös megegyezés nélküli nemi aktusban vett volna részt.