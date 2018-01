Hivatalos nyelv lett az albán Macedóniában

A Vesti.mk macedón hírportál beszámolója szerint a legnagyobb ellenzéki párt, a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) bojkottálta a voksolást, a 120 tagú képviselőház 69 tagja azonban igennel szavazott a törvényre. A VMRO-DPMNE képviselői azért maradtak távol, mert szerintük a törvény alkotmányellenes, és diszkriminatív a macedón nyelvvel szemben. A törvényt egyébként maga Gjorge Ivanov államfő is ellenzi, így aláírása előtt akár vissza is küldheti a parlamentnek újratárgyalásra. Amennyiben azonban ismét megszavazzák, mindenképp alá kell írnia a jogszabályt.



Az új törvény szerint az albán nyelv az ország azon részein is hivatalos használatba kerül a különböző állami szerveknél, ahol az albán kisebbség aránya nem éri el a lakosság egyötödét. A korábbi jogszabály 2001-ben született, azt követően, hogy fegyveres konfliktus alakult ki az albán lázadók és a kormányzati erők között. Ennek értelmében mindazokon a helyeken, ahol az albán kisebbség tagjainak a száma meghaladja az összlakosság 20 százalékát, hivatalos nyelvként használható az albán.



A 2,1 milliós Macedónia lakosságának mintegy egyharmada albán nemzetiségű.