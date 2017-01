Hitelesítette Donald Trump győzelmét az amerikai törvényhozás

Az amerikai törvényhozás pénteken hitelesítette az elektorok szavazatait, amelyek biztosították a republikánus párti Donald Trump győzelmét az elnökválasztáson. Ugyanakkor néhány demokrata párti törvényhozó jelezte, hogy kifogást nyújt be.



A törvényhozás két házának együttes ülésén Joe Biden alelnök jelentette be, hogy a 2016-os elnökválasztáson Donald Trump az elektori kollégium 304 szavazatát szerezte meg, míg demokrata párti riválisa, Hillary Clinton 227 elektori voksot kapott. Az elnökké választáshoz 270 szavazatra volt szükség.



Sajtóértesülések szerint azonban néhány demokrata párti törvényhozó arra készül, hogy megtámadja Trump győzelmét. A Politico című lap értesülései szerint a texasi Sheila Jackson Lee demokrata párti képviselő kifogást nyújt be a saját állama által leadott elektori voksok ügyében. A Politico szerint hasonló kifogásokat nyújthat be a coloradói Ed Perlmutter, a virginiai Bobby Scott, a michigani John Conyers és a marylandi Jamie Raskin is. Ez utóbbiak is valamennyien demokrata párti képviselők.



A beadványok megtárgyalásához azonban az szükséges, hogy legalább egy szenátor is támogassa őket. A képviselőház és a szenátus demokrata párti vezetői azonban közölték: tudomásuk szerint egyetlen szenátor sem áll a kezdeményezés mögé. Sten Hoyer demokrata párti képviselő azonban a CNN hírtelevíziónak adott interjújában arról beszélt, hogy szerinte várhatóan még több demokrata párti kongresszusi politikus veti majd fel a demokraták ellen elkövetett orosz hackertámadások ügyét a kampány idején, és ezzel felvetik Donald Trump elnöksége legitimitásának kérdését is.